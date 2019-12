Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes haben die Bad Saarower Gemeindevertreter am Montagabend den Weg zu weiteren Bebauungen freigemacht. Darunter befindet sich auch die Wald- und Parkfläche Silberberger Straße/Regattastraße, die wegen einer möglichen Bebauung mit einer Versorgungseinrichtung umstritten ist.

"Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Fläche. Wir können entscheiden, ob später bebaut wird oder das Grün bleibt", machte Bürgermeister Axel Hylla (Die Linke) deutlich, dass mit der Änderung des Flächennutzungsplanes noch nichts entschieden ist.

Besonders besorgt sei wegen einer möglichen Bebauung der Seglerverein, der um Park- und Rangierplätze fürchte. Aber würde ein Markt gebaut, erfolge die Zufahrt nicht über die Regattastraße, so Hylla. Olaf Tannhäuser (Die Linke) verwies darauf, dass sich auch 123 Bürger schriftlich für einen Einkaufsmarkt ausgesprochen hätten. "Wir dürfen nicht nur die Segler sehen, die oft nicht hier wohnen, sondern müssen an unsere Einwohner denken." Alle Abgeordneten sind sich darin einig, dass es im Westteil des Ortes endlich eine Versorgungseinrichtung geben muss, auch um das Verkehrskonzept durchsetzen zu können.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes könnten nun auch die Flächen südlich des Klinikgeländes zur Erweiterung der Klinik und die Konversionsfläche östlich der Pieskower Straße bebaut werden. Auf Antrag des Abgeordneten Olaf Tannhäuser ist die vorgesehene Fläche südwestlich des Klinikums (Bereich Cäcilienpark) nicht umgewidmet worden. Diese soll Wald bleiben und keinen Wohnbauten weichen. "Wir haben in den vergangenen Jahren zu viele Grünverbindungen gekappt", räumte Tannhäuser ein, musste sich aber von Andreas Müller (Freie Wähler) sagen lassen, dass auch an der Regattastraße Grün bei der nun möglichen Bebauung fallen würde. Müller hatte am Anfang der Sitzung erfolglos beantragt, die Abwägung zum Flächennutzungsplan zu vertagen, da es noch Beratungsbedarf gebe.

Wachsende Bevölkerung

Tannhäuser regte eine Grundsatzdiskussion zum Wohnungsbau in Bad Saarow an, weil die Infrastruktur mit wachsender Bevölkerung an ihre Grenzen stoße. Die Gemeinde habe noch Angebote für den Wohnungsbau im dreistelligen Bereich "im Bestand" und sollte nicht die Grundlagen für weitere 1000 Einwohner legen. Sein Vorschlag, die Konversionsfläche an der Pieskower Straße als Wald zu belassen, fand aber keine Unterstützung. Silke Wagenitz (CDU) sagte: "Wenn wir Wohnungen verknappen, verteuern sich auch die Mieten." Und Oliver Schunk (B90/Grüne) meinte: "Wenn wir mehr Einwohner bekommen, muss eben die Infrastruktur angepasst werden."