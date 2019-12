Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Nach dem frühen Tod ihrer Mutter Kerstin Lagatz führen ihre beiden Kinder Victoria und Sebastian nicht nur die Schloßparfümerie in Oranienburg weiter, sondern setzen auch das soziale Engagement ihrer Mutter fort. Sie überreichten Gabriela Wolff vom Märkischen Sozialverein 100 Euro für das Frauenhaus Oberhavel. Das Geld stammt aus den Einnahmen der Lichternacht für Schmalzstullen und Sekt, plus einem Bonus für eine runde Summe. "Wir wollen das Erbe unsere Mutter fortführen und uns in ihrem Sinne einsetzen", sagte am Dienstag Victoria Lagatz.