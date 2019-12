Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Menschen in Oberhavel sind sehr streitlustig. Das wird beim Blick auf die Deutschlandkarte der Generali-Versicherung sofort sichtbar, die alle zwei Jahre einen Streitatlas veröffentlicht. Signalrot ist der Landkreis unterlegt, was ihm eine überdurchschnittlich hohe Zahl von juristischen Streitfällen attestiert.

2018 gab es in Oberhavel 30,41 Fälle pro 100 Einwohner. Im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin zogen deutlich weniger Menschen (23,68) vor Gericht. Er ist gelb unterlegt. Die Prignitzer sind mit 17,1 Fällen fast schon als genügsam zu bezeichnen. Sie tauchen auf der Streitkarte als grüner Landkreis auf.

Fast die Hälfte aller Streitfälle (47,4 Prozent) in Oberhavel dauert zwölf Monate und länger. Kein Wunder, stapeln sich die Akten doch gefühlt meterhoch auf den Schreibtischen der 15 Richter des Oranienburger Amtsgerichts. Knapp 4 800 Fälle hatten sie 2019 zu entscheiden, hinzu kamen noch einmal 3 000 Ordnungswidrigkeiten, für die das Gericht das Geld eintreiben musste.

"Ich könnte allein zwei Richter nur mit dem Tempolimit durch die Baustelle der A 10 beschäftigen", sagt der Chef des Oranienburger Amtsgerichts, Olaf Adamus. Knapp jede dritte Streitsache (32,2 Prozent) fällt in den Bereich Verkehr und Mobilität. Das Leben am Tempolimit sorgt dabei für hohen Blutdruck, so oft wird wegen vermeintlich ungerechtfertigten Blitzens gestritten. Hinzu kommen Klagen nach Verkehrsunfällen oder Auseinandersetzungen wegen Mängeln beim neuen Fahrzeug, die im Zusammenhang mit dem Diesel­skandal stehen. "Es wird um jeden Kratzer gestritten, ohne die Einsicht, vielleicht selbst Schuld daran zu sein", so Adamus.

Noch mehr fechten die Oberhaveler Konflikte im Privat- und Strafrecht aus – auf diese Kategorie entfallen rund 35 Prozent aller Streitfälle: Von Familienangelegenheiten bis hin zu Reisemängeln sind die Gründe sehr unterschiedlich. Dazu gehören auch der Zoff mit dem Arbeitsumfeld, Bereich Wohnen und Miete und Auseinandersetzungen mit Behörden und Finanzen.

Was lange währt, wird vor allem auch eins: teuer. Bei etwa jedem zehnten Verfahren (13,1 Prozent) in Oberhavel liegt der Streitwert bei mehr als 10 000 Euro. Doch in zwei von drei Fällen (67,4 Prozent) liegt die Summe bei bis zu 2 000 Euro. Aber es gibt auch Verfahren, bei denen der Klagewert die Millionengrenze erreicht.

Nach Einschätzung des Oranienburger Amtsgerichtsdirektors Olaf Adamus hat sich die Streitkultur in den vergangenen Jahren unter den verbundenen Augen von Justizia verändert. "Es wird mit härteren Bandagen und ausdauernder gekämpft." Während das Wort des Richters in den ländlich geprägten Regionen wie in Zehdenick, Perleberg oder Prenzlau "noch mehr wert ist", habe Oranienburg mit dem Einfluss der Hauptstadt zu kämpfen. Berliner Anwälte seien mehr auf Krawall gebürstet. Es hagele Befangenheitsanträge, "wenn nicht so verfahren wird, wie die Anwälte es wollen" und es werde "weitergekämpft, auch wenn keine Aussicht auf Erfolg besteht", so Olaf Adamus.

"Unserer Erfahrung nach können die Verfahrenskosten ein Vielfaches des eigentlichen Streitwerts ausmachen", sagt Advocard-Sprecher Peter Stahl. Daher sei es sinnvoll, so früh wie möglich eine einvernehmliche Einigung anzustreben. "Manchmal funktioniert es sogar, eine neutrale Person als Vermittler, beispielsweise einen Mediator, hinzuzuziehen und Streitigkeiten schnell abzuwenden", so Stahl.