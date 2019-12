Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zu Haftstrafen wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung sind am Dienstag am Landgericht zwei Männer verurteilt worden, die am 20. Januar die Neuruppiner McDonalds-Filiale überfallen haben. Der aus Somalia stammende 29-jährige Hanad A. wurde zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der 18-jährige Mohamed A. wurde auch wegen des unerlaubten Führens einer Waffe nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Er muss außerdem 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Zudem sollen sie die erbeuteten 7 122,42 Euro zurückzahlen und 5 000 Euro Schmerzensgeld für eine durch die Tat traumatisierte McDonalds-Mitarbeiterin aufbringen. Nach dem dritten Täter H., der das Fluchtauto fuhr, wird gesucht. Die 2. Große Strafkammer sah er als erwiesen an, dass die Männer die Täter sind. Bei dem Überfall wartete H. im Auto, während Mohamend A. die Angestellten bedrohte und Hanad A. die Anweisungen gab. Die Staatsanwaltschaft hatte für Hanad A. fünfeinhalb und für Mohamed A. zwei Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Seine Verteidigerin plädierte auf eine mildere Strafe. Ihr Mandant sei zwar volljährig, durch die Flucht aus Syrien vor vier Jahren aber in der Reife verzögert, dem das Gericht zustimmte. Hanad A.s Anwalt forderte einen Freispruch. Seine Beteiligung sei nicht sicher nachgewiesen.