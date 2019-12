Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Es wäre eine Sensation gewesen. "Im ersten Moment dachten wir, das ist der lange gesuchte Gang zur Burg", sagt Kerstin Müller, Sanierungsbeauftragte der Stadt. Etwas scherzhaft ist das gemeint, den Gang hält sie nach wie vor für eine Legende. Aber immerhin: Auf der Westseite der Burgmauer ist ein Schacht aufgetaucht, der bis ins Erdreich hinab reicht und der auch bei Sanierungsarbeiten in den 1990er Jahren nicht aufgefallen war.

Im Zuge der Einrichtung eines Cafés im Atelierhaus der Burg entstehen für die Mitarbeiter Sanitäranlagen und ein Umkleideraum. Genutzt wird dafür die erste Burgschreiberwohnung, die zuletzt nur als Abstellraum diente.

"An der Rückwand gab es dort immer einen großen nassen Fleck, den wir uns nicht erklären konnten", erzählt Kerstin Müller. Deshalb sei die angesetzte Halbsteinmauer weggerissen worden. Dahinter kam die echte Burgaußenmauer zum Vorschein, an einigen Stellen auch ausgebessert, einige Ziegel waren brüchig und lose. Als man sie heraus nahm, war die Überraschung groß. Statt einer massiven Burgmauer gab es ein großes schwarzes Loch, einen Schacht in die Tiefe. Ein hinzugerufener Bauforscher habe schnell dargelegt, so Kerstin Müller, dass es sich um eine historische Toilette handelt, wahrscheinlich im 17. und 18. Jahrhundert genutzt.

Für die Bewohner der Burg war das ein Fortschritt. Zuvor hatte es sozusagen offene Plumpsklos gegeben. Eine Nachbildung ist auf der Nordseite der Burg zu bewundern. Der jetzt entdeckte Abort war rundum geschützt. Der Nachteil: Irgendwann war der Schacht so voll, dass er von einem Zugang vor der Burgmauer aus geleert werden musste. "Wer den Job gemacht hat, war bestimmt nich zu beneiden", so Kerstin Müller.

Ob die historische Toilettenanlage gänzlich sichtbar gemacht oder aber das Loch in der Mauer wieder verschlossen wird, ist noch offen. Wie alle Baumaßnahmen auf der Burg wird das mit der Denkmalbehörde abgestimmt. Mit dem Fund, hofft die städtische Sanierungsbeauftragte, habe man aber vielleicht endlich die Ursache für den nassen Fleck an der Wand entdeckt. Er könnte von Kondenswasser herrühren, dass sich in dem Schacht abgesetzt habe. Jetzt zieht ein leichter Windzug durch die Mauer.

Weitere Arbeiten geplant

Wer dennoch hofft, das irgendwann ein geheimer unterirdischer Gang zwischen Burg und Marienkirche entdeckt wird, braucht seine Hoffnung noch nicht aufgeben. Ab den kommenden Jahren werden schließlich die Außenanlagen der Burg saniert. Dann wird auf dem Hof noch einmal großflächig gegraben, um Leitungen zu verlegen, die Flächen zu pflastern. Kerstin Müller ist sich sicher, dass dabei einige Überraschungen, sprich archäologische Funde, zutage treten. Sehr wahrscheinlich beispielsweise einen Brunnen, der dann vielleicht sogar wieder geöffnet wird und sichtbar bleibt. Das wird aber auch von der genauen Lage abhängen. Beobachten kann man diese Arbeiten dann vom Burgcafé aus. Das wird am 14. Februar, am Valentinstag, erstmals geöffnet sein.