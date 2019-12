MOZ

Beeskow (MOZ) Unter dem Motto "Alle Jahre wieder" laden die Burg Beeskow und ihr Förderverein am Sonnabend zu einem weihnachtlichen Familienfest ein. Den Start geben um 14 Uhr die Turmbläser der Musikschule. Musikalisch geht es um 15 Uhr im Konzertsaal der Burg mit einem Konzert des Kammerchors Fürstenwalde unter Leitung von Rudolf Tiersch weiter, das zum Mitsingen einlädt. Ab 16 Uhr präsentiert das Kinderensemble "Treffpunkt Bühne" sein Winterstück "Der zweifelnde Weihnachtsmann". Ob die Kobolde Molli und Trolli den Weihnachtsmann davon überzeugen können, die Kinder wieder zu beschenken?

Um 17 Uhr spielt das Saxophonquartett "Be, ES & Co", das ab 18 Uhr auch den Frankfurter Theaterwissenschaftler und Schauspieler Martin Frolowitz bei seiner Lesung weihnachtlicher Briefe, Gedichte und Geschichten Fontanes am gemütlichen Feuer auf dem Burghof begleitet. Im Musikmuseum gibt es ab 14.30 Uhr und 16.30 Uhr Kurzführungen.

Eine Museumsrallye durch die Burg Beeskow und die Ausstellung "Zieh mich auf", eine Mal- und Bastelstraße zum kreativem Gestalten unter Anleitung des Kunstkreises Beeskow sowie Plätzchen backen runden den vorweihnachtlichen Familientag ab. Für das leibliche Wohl aller Gäste sorgt der Förderverein mit dem Verkauf von Glühwein, Kaffee, Kuchen und Rostbratwurst. Der Eintritt und der Ausstellungsbesuch sind kostenlos.