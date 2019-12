Siegmar Trenkler

Molchow (MOZ) Mit einigem Widerstand begegneten manche Neuruppiner Stadtverordnete am Montagabend dem Vorhaben, in Molchow einen Spielplatz zu schaffen. Am Ende gab es aber eine Mehrheit für das Projekt, das 2020 umgesetzt werden soll. Echte Kritik kam einzig von Helmut Kolar (KBV). Er zeigte Unverständnis dafür, dass in einer ländlichen Umgebung Kinder überhaupt Spielplätze benötigen.

Der Neuruppiner Ortsteil war der einzige, der noch nicht über einen solchen Platz verfügte. Ein Areal, der Dorfanger im Ortszentrum, war schon vor der Haushaltsdiskussion gefunden worden. Selbst die notwendigen Absprachen mit Denkmalpflegern sind gelaufen. Seit Montagabend steht nun auch das Geld zur Verfügung: 50 000 Euro. Davon sollen zwei bis drei Spielgeräte angeschafft werden. Und ein wenig rückte die Verwaltung auch von ihrem Standpunkt ab, dass mit dem neuen Platz in Molchow das komplette Budget für Spielplätze im kommenden Jahr aufgebraucht wäre. Entgegen früherer Aussagen der Verwaltung sicherte Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) zu, dass nach Wegen gesucht würde, um zu verhindern, dass Reparaturen aus Kostengründen nicht ausgeführt werden, falls diese auf anderen Spielplätzen notwendig werden.