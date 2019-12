Potsdam (MOZ) Natürlich ist es ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, zu dem sich die Afrikanische Schweinepest Brandenburg nähert. In ein paar Tagen ist Weihnachten und die Menschen haben andere Dinge im Kopf.

Gleichzeitig ist die Gefahr, dass die gefährliche Tierseuche Oder und Neiße überspringt, äußerst real. Denn in dem Gebiet um Zielona Góra hätte man sich vor anderthalb Monaten auch nicht denken können, von der Krankheit so rasch erfasst zu werden. Seinerzeit war der Virus noch 300 und mehr Kilometer entfernt.

Inzwischen sind die Fundorte der verendeten Wildschweine immer näher an Brandenburg gekrochen. Von 90 Kilometern vor vier Wochen auf aktuell gerade mal 30. Da gehört wirklich nicht viel Fantasie dazu, um sich auszumalen, was in den kommenden Tagen oder Wochen drohen könnte.

Die Aufstellung der Wildzäune an der Grenze ist natürlich ein Mittel, um dagegen vorzugehen. Das bisherige Handeln reicht aber noch nicht aus. Dass der Bauernpräsident in dieser Lage um einen Termin bei der Verbraucherschutzministerin betteln muss, ist schon schräg. Und warum ist es eigentlich im Landwirtschaftsministerium so ruhig? Die beiden grünen Minister sollten gemeinsam agieren.