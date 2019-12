Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Weihnachtseinkäufe können schnell sehr teuer werden – vor allem wenn man am Ende noch nicht alle Geschenke hat und ohne Geldbörse und Wertsachen dasteht, weil im Berliner Großstadtgetümmel Taschendiebe die Gunst der Stunde genutzt haben.

"Taschendiebstahl ist in Neuruppin sicher kein Schwerpunkt. Aber wenn Auswärtige in Berlin unterwegs sind, werden sie von Taschendieben sofort erkannt", sagt Polizeihauptkommissar Detlef Schilde von der Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof. Seine Kollegen und er waren am Dienstag in der Touristinformation am Rheinsberger Tor, um Bahnreisende, die noch zum Weihnachtsmarkt oder zum Einkaufen von Geschenken mit der Bahn in die Hauptstadt fahren, vor den Tricks der Diebe zu warnen. "Man kann sich wirklich gut schützen", so Schilde. Das A und O sei Aufmerksamkeit. "Man sollte nicht ständig die Augen auf dem Handy und Kopfhörer im Ohr haben", so Schilde.

Wertsachen in die Innentasche

Um den Taschendieben das Leben etwas schwerer zu machen, sei es wichtig Wertgegenstände in die Innentasche der Jacke zu stecken. Die sei für Langfinger deutlich schwerer zu erreichen als die Gesäßtasche an der Hose. "Männer stecken da ja gerne ihr Portemonnaie rein. Aber die Tasche wird im Getümmel auch ganz schnell mit einer Rasierklinge aufgeschnitten", erläutert der Polizist. Für Frauen gilt laut dem Beamten: Die Handtasche immer eng und mit dem Überwurf am Körper tragen. "Sonst kann da jeder einfach rein greifen, ohne dass man davon etwas mitbekommt", so Schilde. Liegt der Überwurf am Körper, wird das schon wieder schwieriger. Grundsätzlich gilt zudem: Reißverschlüsse schließen. Wer einen Rucksack bei sich trägt, sollte diesen nach Möglichkeit nicht auf dem Rücken, sondern vor der Brust tragen. Um diesen auszuräumen, sei nicht mal ein großes Getümmel nötig. "Es gibt eine Videoaufnahme, da steht der Dieb auf der Rolltreppe hinter seinem Opfer öffnet die Taschen", berichtet Schilde. Weil man den Rucksack nicht im Blick habe, hätten Taschendiebe einfaches Spiel.

Vorsicht bei Ablenkung

Zweite großes Thema sei die Ablenkung, die sich Gauner häufig zu nutze machen. Wer im Café sitzt oder am Glühweinstand steht, sein Handy oder seine Geldbörse auf dem Tisch liegen hat, könne schnell zum Opfer werden. "Dann kommt jemand mit einem Stadtplan oder einer Spendenliste und verdeckt einfach die Sicht", beschreibt der Polizist die Situation. Während viele erst einmal damit beschäftigt sind, die Situation zu meistern, sind Handy oder Geldbörse schon verschwunden. "Seine Wertsachen, muss man immer Blick haben", rät er. Auch gilt es beim Geldabheben sich vor allzu neugierigen Blicken zu schützen.

Wer am Bankautomaten seine Geheimzahl eintippt, muss die Sicht auf die Eingabe versperren. "Die Tastatur am Automaten ist ähnlich wie beim Handy und die PIN deshalb leicht nachvollziehbar", so sein Kollege Polizeioberkommissar Alberto Kesser. Die Diebe seien später darauf aus, die EC-Karte zu stehlen und das Konto zu plündern. "Dann haben sie einen Sechser im Lotto", meint er. Auch wenn zufälligerweise eine auffallend attraktive Frau Kleingeld vor den Augen eines Mannes verliert, sollte dieser genau überlegen, ob er Gentleman sein möchte. "Diebe arbeiten oft in der Gruppe, das kann eine reine Ablenkungsmasche sein", so Kesser.

Anhand von Fotos erklärten die Beamten im Bürgerbahnhof, worauf generell zu achten ist. "Am sichersten ist eigentlich immer noch der gute alte Brustbeutel unterm Pullover", so Schilde.