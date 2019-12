Stefan Zwahr

Gransee (MOZ) Es sei ein hochgradig festlicher Abend gewesen, sagt Holger Ribbentrop. "Ein einmaliges Erlebnis." Der Granseer weilte am Samstag in Potsdam bei der "Gala des Sports" in der Metropolis-Halle, in deren Rahmen Brandenburgs Sportler des Jahres gekürt wurden. Doch vorher stand der 57-Jährige selbst im Rampenlicht, war er doch einer von drei Hauptgewinnern der Initiative "Sportsympathiegewinner". Mit dem populären Ehrenamtswettbewerb wollen der Landessportbund und die Land Brandenburg Lotto GmbH "den fleißigen Heinzelmännchen des Sports eine große Bühne gegeben".

Holger Ribbentrop bringt sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich und in vielfältiger Form ein – und das bei gleich vier Vereinen. Beim VSV Gransee ist er seit 27 Jahren Vereinschef und trainierte etliche Jugendteams, beim TC 92 Gransee als Gründungsmitglied nicht nur aktiver Spieler, bei Einheit Zepernick ist er Schiedsrichter und Aushilfscoach. "Das Wichtigste spielt sich beim SV Lindow-Gransee ab. Die Bundesliga ist schon das Bedeutendste." Beim Volleyball-Zweitligisten ist der Familienvater der "Mann für alle Fälle", organisiert unter anderem die Herrichtung der Spielstätte und steht dem Hallensprecher am Mischpult als DJ zur Seite. "Es gibt viel zu tun."

Ganz nebenbei ist Holger Ribbentrop, der in der Kreisklasse als Libero seines Volleyballteams unterwegs ist, Gymnasiallehrer. Hauptsächlich unterrichtet er Sport, "Biologie ist der kleinere Teil". Die Vor- und Nachbereitung als Sportlehrer sei nicht so schwierig und würde Raum für das ehrenamtliche Engagement bieten. "Ich versuche, auch den nicht so talentierten Kindern den Sport schmackhaft zu machen und ihnen Erfolgserlebnisse darzubieten. Durch den Ansporn wachsen viele über sich hinaus. Das schaffe ich nicht jede Stunde, aber ich arbeite daran." Auch im Ehrenamt geht es Ribbentrop gerade um den Nachwuchs. "Es ist mir wichtig, dass in dem Bereich die Kontinuität bleibt."

Während der Gala, durch die Fernsehmoderator Thomas Hermanns führte, wurde gelobt, dass der Preisträger die zeitintensiven Aufgaben mit großer Leidenschaft, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein erfüllt. In der Laudatio hieß es weiter: "Ohne den unermüdlichen Einsatz von Ehrenamtlern wie Holger Ribbentrop wäre eine kontinuierliche und erfolgreiche Vereinsarbeit kaum denkbar."

Die Auszeichnung bezeichnet der Granseer als ganz große Anerkennung. Dabei steht Holger Ribbentrop nicht gern im Mittelpunkt, stempelt seinen Einsatz als selbstverständlich ab. "Ich weiß schon, was ich mache. Und ich könnte das als Zweitjob bezeichnen. Aber die Couch ist nichts für mich." Aufgaben zu delegieren, fällt ihm nicht leicht. "Das Schwierige ist, dass ich nicht wüsste, wo ich den einen oder anderen Job loswerden könnte." Auch, weil es schwer sei, Leute zu finden, die auch mal mit anpacken. "Es sind nicht mehr so viele bereit, etwas zu tun." Im selben Atemzug fügt er an: "Ich bin in keinem meiner Vereine ganz allein. Überall gibt es Leute, die helfen und mir Freude bereiten. Und wenn meine Frau nicht so wäre, wie sie ist, würde es sowieso nicht funktionieren."