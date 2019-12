Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was war Marzena B. am 26. Januar auf dem Parkplatz am Bruno-Peters-Berg passiert? Das sollte bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht geklärt werden. Vorgeworfen wurde der Krankenpflegerin, sich an jenem Tag unerlaubt vom Unfallort entfernt, kurz: Fahrerflucht begangen zu haben. Darauf stehen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. An besagtem Tag war die 54-Jährige, die sich nie etwas hat zuschulden kommen lassen, gegen 13.40 Uhr mit ihrem Mitsubishi unweit ihrer Wohnung am Bruno-Peters-Berg unterwegs. Eine Zeugin, die mit ihrem Hund gassi ging, hatte einen lauten Knall gehört. Als sie hinsah, erblickte sie den ausparkenden Mitsubishi, der offenbar gegen die Stoßstange eines parkenden Toyotas gefahren war. Sie sah die Angeklagte aussteigen, den Schaden begutachten und wegfahren. Der Schaden am Toyota war erheblich: 1123 Euro. "Ich habe nichts gehört. Bis heute bin ich nicht sicher, ob ich das war", behauptet Marzena B.. Ausgestiegen sei sie, um zu telefonieren. Sie habe etwas Dringendes mit ihrem Arbeitgeber klären müssen. Die Richterin entgegnet: Wenn man einen solchen Schaden verursache, das merke man. Ja, ein Geräusch habe sie gehört, gibt nun die Angeklagte zu. Sie habe am eigenen Auto nachgesehen, doch da sei nichts gewesen. Für die Richterin passt das alles nicht zusammen. Zusammen betrachtet man die Bilder vom Schaden. Dann stellt sie Marzena B. vor die Wahl: Sie könne ein Gutachten der DEKRA zu Schadenskompatibilität und Bemerkbarkeit einholen – das würde Aufschluss darüber geben, ob Marzena B. den Unfall hätte mitbekommen müssen. Das koste allerdings und könne ihr teuer zu stehen kommen. Der Rechtsanwalt schlägt vor, eine Geldauflage zu zahlen – wenn das Verfahren eingestellt werde. Dieser Weg ist möglich, weil es sich um ein Vergehen handelt, nicht um ein Verbrechen.

Die Richterin geht auf den Vorschlag ein. Nachdem sie sich nach den Einkommensverhältnissen der Krankenpflegerin erkundigt hat, die ein 19-jähriges Kind mitversorgt, hält die Richterin 800 bis 1000 Euro als Höhe für angemessen. Denn mit Maßnahmen wie Führerscheinentzug sei sie vorsichtig. Der Staatsanwalt fordert schließlich eine Geldauflage von 900 Euro, die an den Naturschutzbund zu spenden sei – innerhalb von sechs Monaten. "Sie tun ein gutes Werk und sind das Verfahren vom Hals", sagt die Richterin. Marzena B. ist sichtlich erleichtert über den Ausgang der Sache.