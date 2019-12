Roland Möller

Kyritz Für die B-Junioren-Talente des MSV Neuruppin begann die Futsal-Kreismeisterschaft am Sonntag in Kyritz nicht wie erhofft. Denn es reichte im ersten Turnierspiel nicht zum Sieg. Trotz spielerischer Überlegenheit gerieten die MSV-Fußballer zweimal gegen Blumenthal in Rückstand. Hugo Bloch, der am Ende mit vier Treffern bester Torschütze wurde, glich zweimal aus. Es ging nur ein Punkt aufs Konto. Doch nach diesem Remis lief es beim Team von Trainer Andreas Bruse besser. Drei Siege – jeweils ohne Gegentor – reichten dem haushohen Favoriten (Brandenburgligist) am Ende noch, zum Gewinn der anvisierten Kreismeisterschaft vor der starken SG Groß Pankow/Gülitz und dem SV Blumenthal/Grabow.

"Das Turnier hatte nicht so ein gutes Niveau wie das der C-Junioren am Vormittag", schätzte Turnierleiter Sven Mater ein. Er sah "zu wenige spielerische Elemente" bei den fünf Teams, wobei sich Kreisligist SG Groß Pankow/Gülitz im Kreise der höherklassigen Teams super schlug. Der MSV Neuruppin war als Vierter der Brandenburgliga als Favorit angereist und wurde nach wackligem Start dieser Rolle auch gerecht, ohne aber vollends zu überzeugen. Mater ergänzte diesbezüglich: "Der MSV war spielerisch schon das beste Team, agierte gegen engagierte Gegner aber oft zu ungenau und ließ auch noch gute Chancen aus." Doch nach dem Auftaktremis agierten die MSV-Youngster in der Defensive konzentrierter, und vorn reichte es immer zu einem oder gar zwei Toren.

Die Überraschung des Turniers war Kreisligist Groß Pankow, der sich nur dem MSV nur knapp mit 0:1 geschlagen gegeben musste. Ein Remis in dieser Partie hätte den Pankower gar zum Turniersieg gereicht, da die Mannschaft zuvor dreimal gewonnen hatte. "Also Pankow hat im Kreis der Großen richtig gut gespielt, Platz zwei war der Lohn", so Mater. Hinter Pankow folgten dann die drei Landesklassenmannschaften aus Blumenthal, Pritzwalk und Weisen.