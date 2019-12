Berlin (NBR) Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Das gilt im zu Ende gehenden Jahr auch für das Thema "Frauen an der Macht" – und zwar rund um den Globus.Die neuesten Schlagzeilen dieser Art kommen aus Finnland, wo die 34 Jahre alte Sanna Marin nun als jüngste Regierungschefin der Welt amtiert. Vielleicht noch bemerkenswerter ist dabei, dass sämtliche ihrer Koalitionspartner-Parteien ebenfalls von Frauen angeführt werden.

Am anderen Ende der Welt in Neuseeland regiert mit Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ebenfalls eine ziemlich junge Frau, die ihr Land mit einer bewundernswerten Mischung aus menschlicher Empathie und politischer Härte durch die Folgen des verheerenden Terroranschlags von Christchurch führte. Wiederum ein paar Flugstunden davon entfernt ist die ebenso elegante wie knallharte Nancy Pelosi in den USA zwar nicht Präsidentin, aber immerhin des Präsidenten mächtigste Gegenspielerin. Und Europa hat in den vergangenen Wochen bereits einen Vorgeschmack auf den Gestaltungswillen von Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission bekommen.

Alles bestens also in Sachen politische Gleichberechtigung? Leider nein. Der (berechtigte) Glanz der erfolgreichen Frauen ganz oben droht zu überstrahlen, wie mühsam es vor allem hierzulande – trotz einer seit 14 Jahren regierenden Angela Merkel – in der Ebene voran geht. Wobei es das Wort "voran" nicht einmal trifft: Der Frauenanteil im Bundestag beispielsweise liegt derzeit bei unter einem Drittel; das ist das Niveau von vor zehn Jahren. Immerhin wird das von der großen Mehrheit der Beteiligten als Problem gesehen, aber bei der Lösung tut sich bislang nicht viel. Selbst die sonst so beliebte Gründung einer Arbeitsgruppe ist in diesem Fall umstritten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer Wahlrechtsreform kommt, die den Bundestag verkleinert und seinen Frauenanteil vergrößert, ist jedenfalls wohl noch geringer als die Aussicht auf Schnee zu Weihnachten.

Und auch die beiden Unionsparteien machten in diesem Jahr ihre ganz speziellen Erfahrungen mit dem Anliegen einer verschärften Frauenquote. CSU-Chef Markus Söder erlitt auf seinem Parteitag beinahe Schiffbruch deswegen und bei der CDU flüchtete sich die Frauen Union vorsichtshalber gleich in den taktischen Rückzug. Mit dem Thema ist dort derzeit offenbar kein Blumentopf zu gewinnen.

Dabei sind es nicht nur um ihre Macht bangende Männer, die Widerstand leisten, sondern auch Frauen, die den "Quoten"-Stempel gleichsam als Makel in ihrem Lebenslauf fürchten. Und dann sind da noch all die praktischen Bedenken von den juristischen Details bis zu der Frage, wo denn all die Frauen herkommen sollen für die vielen Posten. In Finnland, Frankreich und anderen Ländern hat es jedenfalls geklappt. Hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts dürfte erwiesen sein, dass alle sanften Fördermethoden bislang nicht zum Ziel geführt haben: Einer gleichberechtigten Mitgestaltung von Politik durch Frauen. Ohne Zwang geht es nicht.

