Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zum zweiten Mal hat die Stadtverwaltung das Angermünder Rathaus für Kinder und Senioren in ein Kino verwandelt. Anlässlich des bundesweiten Kurzfilmtages lud Bürgermeister Frederik Bewer am Montag und Dienstag zu besonderen Filmprogrammen ein. Der Ansturm war riesig.

Der Kurzfilmtag findet jährlich am 21. Dezember statt. Da dieser 2019 auf einen Sonnabend fällt und die Kinder dennoch das Vergnügen haben sollen, wurde das Ereignis ein paar Tage vorgezogen.

Große Resonanz bei Kitas

Die beiden Azubis Emily Graue und Dominik Pestke im zweiten und dritten Ausbildungsjahr zum Verwaltungsfachangestellten, wurden mit der Organisation betraut und nahmen die jungen und alten Gäste auch persönlich in Empfang. "Wir haben alle Angermünder Kitas, sowohl städtisch als auch in anderer Trägerschaft, eingeladen. Die Resonanz bei den Anmeldungen war so groß, dass wir am Montag zwei Veranstaltungen durchführten, eine im Ratssaal und eine im Foyer im Obergeschoss", berichtete Emily Graue. Am Dienstag war der Ratssaal noch einmal gut gefüllt, sodass insgesamt fast 140 Kinder die sechs Trickfilme unter dem Motto "Was wäre, wenn …" gemeinsam schauen konnten. Diese waren für Kinder ab vier Jahren gedacht und mit Bedacht ausgewählt. "Die Kinder sollen dabei auch etwas lernen", sagte Dominik Pester. Zwischen den einzelnen Filmen wurde darüber gesprochen.

Die Mädchen und Jungen machten es sich dabei wieder auf Matten bequem. Decken und Kissen hatte die Stadtverwaltung extra dafür im vergangenen Jahr angeschafft. Am Montagmorgen wurde der Ratssaal hergerichtet und am Nachmittag für den nächsten Tag aufgeräumt. Frederik Bewer begrüßte seine Gäste persönlich im Rathaus und brachte den Knirpsen auch etwas bei: nämlich dass das Rathaus nicht dem Bürgermeister, sondern allen gehört, auch den Kindern. Im Anschluss an die Filmvorführung konnten die kleinen Besucher malen und sich bei Tee und Keksen stärken.

Mischung für Senioren

Am Dienstagnachmittag standen dann wieder Stühle im Ratssaal, um Platz zu haben für Gäste des "SeniorInnen-KurzFilmCafés". Hier erlebten die Besucher eine Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm, Experimental- und Trickfilm. Im Programm aus acht witzigem, charmanten und gefühlvollen Kurzfilmen ging es um Gedankenspiele. Es stellten sich Fragen wie: "Was wäre, wenn ... das Auto einfach losrollt? ... die Liebe abhandenkommt? ... in Sachen Mode SeniorInnen das letzte Wort hätten?". "Die Ankündigung des Programms hat mich angelockt", sage Renate Heinrich. Und dass es noch so gemütlich ist mit Kissen und Decken, das hätte ich nicht erwartet." Ihre Nachbarin Elfriede Podehl stimmte zu. "Wenn die Stadt etwas für Senioren macht, muss man auch hingehen. Und da wir in Angermünde kein Kino haben, muss man doch solche Gelegenheit nutzen."