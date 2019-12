Ulf Grieger

Küstrin (MOZ) Die Straßenbrücke zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn wird heute zwischen 7.30 und 17 Uhr gesperrt. Bekannt wurde dies erst durch die polnische Zeitung Zeitung "Gazeta Lubuska".

Die polnischen Behörden hatten auch der deutschen Seite ihre Absicht angezeigt, Messungsarbeiten zum Zustand der Brücke durchzuführen und dafür die Brücke zu sperren. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte darüber den Landkreis informiert, der wiederum zum Freitag eine 15-seitige Verkehrsrechtliche Anordnung erarbeitet hatte. Pressesprecher Thomas Berendt pflegte die Information in die BIW-App für kommunale Informationen ein. Eine Information seitens des Landesbetriebes an die Verwaltungen und Medien blieb aus. "Da kann ich mich nur entschuldigen. Das ist nicht gut gelaufen", erklärte dazu Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes.

Viele werden überrascht

Landrat Gernot Schmidt zeigte sich darüber ebenso verärgert wie Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert. Denn es hätte am Freitag und am Montag zahlreiche Gelegenheiten gegeben, die Information weiterzugeben. So hatte sich der Landrat am Freitag mit Vertretern der Bürgerinitiative B1 getroffen, um ein weiteres Vorgehen in puncto B1-Ausbau zu beraten. Am Montag gab es eine Beratung des Landrates mit den Verwaltungschefs. Am Montagabend hatte zudem die Gemeindevertretung Küstriner Vorland getagt, die somit noch ohne die Information geblieben war.

Die Verkehrsteilnehmer im Umland wussten spätestens am Dienstagmittag Bescheid. Gegen 13 Uhr wurden die Hinweisschilder montiert. Sie weisen dem wegen der Feiertage verstärkten Grenzverkehr den Weg von Manschnow über die B112 nach Frankfurt zum Grenzübergang.

Die Messarbeiten stehen im Zusammenhang mit den von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Adamczyk vereinbarten Brückenneubau. Die bisherige, im November 1992 nur als Behelf für zehn Jahre errichtete Straßenbrücke, ist nur noch für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen Gewicht zugelassen.

Landesbetrieb erstellt Prognose

Mit dem Neubau befürchten die Anwohner der B1 zwischen Küstrin-Kietz und Tasdorf einen Anstieg des Gütergrenzverkehrs. "Wenn die Informationen so zu den Bürgern kommen, ist das kein gutes Vorzeichen", erklärte Raimar Wendland von der Bürgerinitiative B1. Bei der Besprechung mit dem Landrat war informiert worden, dass der Landesbetrieb die Verkehrsprognose zur B1 erstellt. Dazu fehlen noch die polnischen Prognosen. Zudem soll es eine Arbeitsgruppe B1 geben. Die Bürgerinitiative fordert, dabei die kommunale Ebene einzubeziehen, so Golzows Bürgermeister Frank Schütz. Die Bedeutung der Verkehrsadern B1/B5 und Ostbahn steige auch mit Projekten wie der Tesla-Ansiedelung.