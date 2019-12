MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Mit einem vermeintlichen Geldgewinn wollte ein Unbekannter eine Familie aus Petershagen um 800 Euro bringen. Der Mann rief am Montag bei der Familie an und informierte sie über den angeblichen Gewinn in fünfstelliger Höhe. Zunächst wollte der Mann das Geld an der Wohnanschrift der Familie übergeben. Doch rief er kurze Zeit später nochmals an und bestellte die Familie zu einer Bankfiliale in Petershagen. Nun sollten auch 800 Euro als Gegenleistung mitgebracht werden. Dadurch war auch den Angerufenen klar, dass hier ein Betrug vorliegt. Sie beendeten das Telefonat und informierten die Polizei.