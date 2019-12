MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 17.45 Uhr in der Rauener Straße in Fürstenwalde gekommen. Eine Toyota-Fahrerin (53) fuhr mit ihrem Auto auf einen haltenden VW auf. Die VW-Fahrerin (23) wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 53-Jährigen – 1,0 Promille. Die Frau musste zur Blutabnahme und den Führerschein abgeben. Sachschaden: 2500 Euro.