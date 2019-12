Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Ein positives Fazit haben die Organisatoren des erstmals gemeinsam von Museums- und Kultur GmbH, Gewerbeverein und Ortsbeirat veranstalteten Adventsangebots "Märchenzauber im Park – Rüdersdorfer Weihnachtsmarkt" gezogen.

Die mehr als 9000 Besucher, die trotz des schlechten Wetters am zweiten Adventswochenende in den Museumspark gekommen seien, seien für sie eine Bestätigung, dass die Entscheidung, diese Veranstaltung so durchzuführen, richtig war, so das Resümee von Ortsvorsteher Detlef Adler, Gewerbevereinschef Sven Seeger und dem amtierenden Geschäftsführer der Museums- und Kultur GmbH, Jörn Dahms. Es gebe allerdings "noch Luft nach oben", formulierte Detlef Adler.

Ortsbeirat will Anregungen

In einer ersten Auswertungsrunde seien bereits einige Änderungsvorschläge zusammengetragen worden, berichtete er. So habe beispielsweise einheitliche Musik an allen Standorten oberste Priorität. Dann könne auch mit Durchsagen besser auf Programmpunkte hingewiesen werden, so dass es alle Besucher mitbekommen. Überlegungen gebe es zudem zum Standort der Bühne. Die habe an der Stelle etwas verloren gewirkt. Nicht zuletzt wolle man sich der Parkplatzprob­lematik annehmen, denn das Parken sei bei allen Veranstaltungen schwierig. "So weit sind wir aber noch nicht" , erklärte der Ortsvorsteher. Bei der Ortsbeiratssitzung am 8. Januar um 18 Uhr im Bürgerzentrum Brücke würden auch Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Bürger entgegengenommen, kündigte er bereits an.

Dass es im Vorfeld und nach dem Märchenzauber Kritik in sozialen Netzwerken gegeben hat, ficht ihn nicht an. "Die Meckereien muss man aushalten." Es seien viele Rüdersdorfer gekommen, so dass man den Standort beibehalten wolle, sagte Adler, und auch bei dem einen Euro Eintritt für alle Nicht-Kinder werde es bleiben. Das sei ein kleiner Anteil zur Finanzierung und außerdem habe man so auch eine Besucherzählung.

Die Organisatoren richteten zugleich einen öffentlichen Dank an alle Mitwirkenden und Sponsoren. Man hoffe auch im nächsten Jahr auf diese Unterstützung und gute Zusammenarbeit.