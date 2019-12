René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Eigentlich war es Langeweile", meint Christian Fichte lächelnd auf die Frage, wie es überhaupt zu seiner Unternehmerlaufbahn gekommen sei. Der gelernte Koch mit Qualifikation zum Küchenmeister arbeitete damals in einem Hotel, wo er auch wohnte. Weit weg von der Familie. "So hatte ich neben der Arbeit viel Zeit", erinnert er sich. Seine Kollegen hätten ihm immer alle mögliche Obstsorten aus dem heimischen Garten mitgebracht, die er dann zu Fruchtaufstrichen verarbeitete. "Irgendwann hatte ich soviel verschenkt, dass keiner mehr was brauchte". So entstand die Idee, seine süßen Kreationen zu verkaufen. "Rüdis Speisekammer" wurde aus der Taufe gehoben und nahm seitdem eine rasante Entwicklung. Offensichtlich trifft der Koch mit seinen süßen Ideen den Geschmack von vielen. Über seinen Internetshop versendet er inzwischen auch in ferne Regionen.

Eiskonditor im Hauptberuf

Dass Christian Fichte für die süßen Sachen zu haben ist, davon können sich die Ostbrandenburger auch im Grand Café am Brunnenplatz in der Oderstadt überzeugen. Dort ist er im Hauptberuf als Eiskonditor beschäftigt und bäckt auch den einen oder anderen Kuchen. Keine Überraschung ist es, dass die Fruchtaufstriche aus "Rüdis Speisekammer" dort ebenfalls zum Frühstücksangebot gehören. So wie auch in einigen Hotels, etwa dem Esplanade in Bad Saarow. Kreationen wie Brombeere mit Schwarzbier und dunkler Schokolade oder auch Erdbeere mit grünem Pfeffer und Balsamico sowie Grüner Tee und Grapefruit sorgen regelmäßig für Geschmacksexplosionen am Frühstückstisch.

Im letzten Jahr zur Weihnachtszeit war Pflaume mit Spekulatius der Verkaufsrenner. "Einfache Erdbeermarmelade können anderen vielleicht besser und billiger als ich", so Christian Fichte. Er ist der Mann für das Besondere. Inspiration findet er durch Zeitschriften oder einfach auch durch Probieren. "Als Koch sollte man natürlich auch wissen, welche Geschmacksrichtungen zueinander passen" erklärt er. Großen Wert legt er darauf, dass er Fruchtaufstriche produziert und keine Marmelade oder Konfitüre, wie es umgangssprachlich oft heißt.

Fruchtaufstriche haben einen deutlich höheren Anteil an Früchten als Marmelade und Konfitüre, und sie enthalten viel weniger Zucker. In entsprechenden Verordnungen ist das alles geregelt. Ebenfalls im Angebot sind im Onlineshop des Frankfurters besondere Senf- und Ketchupsorten. Die selbstgekochten Chutneys erfreuen vor allem Hobby- oder Profiköche. "Chutneys sind sozusagen die indischen Marmeladen", so Christian Fichte. Für ein süßes Frühstück eignen sie sich eher nicht, aber die herzhaften Varianten sind gut, um beispielsweise Soßen zu verfeinern.

Auch Chutneys im Angebot

Wer schon immer mal den Wunsch verspürte, den Tag mit Kaffeeblütenhonig zu beginnen, oder kosten möchte, was Bienen aus der Avocadoblüte herausholen – auch hier kann Christian Fichte helfen. Besonders kurzfristige Einkäufer können die Fruchtaufstriche im Grand Café am Brunnenplatz erwerben oder im Hofladen vom Obst und Pferdehof Neumann in der Amsterdamer Straße. Falls man Bedenken hat, dass die Lieferung aus dem Onlineshop unter www.rüdis-speisekammer.de nicht mehr vor Weihnachten ankommt, kann im Bestellprozess eine Abholung vor Ort anklicken. Dann kann die Ware kurzfristig in Frankfurt entgegengenommen werden.