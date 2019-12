Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Einladungen zum Neujahrsempfang in Eisenhüttenstadt sind verschickt. Am 18. Januar soll er stattfinden, allerdings nicht im festlichen Ambiente des Friedrich-Wolf-Theaters, sondern in der Inselhalle. Diesmal lädt aber nicht nur die Stadt ein, sondern auch ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH). "Ja, im nächsten Jahr gibt es wieder einen gemeinsamen Neujahrsempfang. Grund dafür ist das 70-jährige Jubiläum von Werk und Stadt im Jahr 2020. Wir greifen damit eine Tradition auf, die es bis 2009 gab. Daher rührt auch die Auswahl der Inselhalle. Diese Entscheidung war eine gemeinsame Entscheidung beider Partner", teilt Herbert Nicolaus, Pressesprecher bei AMEH, mit. Aus dem Rathaus heißt es vom dortigen Sprecher Frank Eckert: "Die Inselhalle ist ein symbolträchtiger Ort, da sie im Jahr 2000 zum 50-jährigen Jubiläum eröffnet worden ist." Was er nicht erwähnt: Die Mehrzweckhalle auf der Insel war damals ein sechs Millionen Mark teures Geschenk von EKO an die Stadt.

In der Halle soll es an diesem Abend eine Bestuhlung geben und auch ein Unterhaltungsprogramm. Allerdings werden dieses Programm und andere Inhalte nach Angaben des Rathauses noch abgestimmt. Auch zum Büfett gibt es aktuell keine Angaben. Fest steht aber bereits, dass die Gäste diesmal wieder eine Begleitung mitbringen können. Beim Empfang in diesem Jahr war dies nicht der Fall, was im Nachgang für viel Kritik sorgte.