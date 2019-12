Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Es ist der Albtraum aller Eltern: Während eines Einkaufsbummels verliert ein Vater seine Tochter kurz aus den Augen. Das dann für 22 Stunden verschwundene Mädchen wurde offenbar entführt und sexuell missbraucht.

So soll es sich im Mai dieses Jahres in Potsdam zugetragen haben. Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen einen 58-jährigen Mann, der seinerzeit wegen dringenden Tatverdachts festgenommen wurde. Ihm werden Freiheitsberaubung, Kindesentzug und schwerer Missbrauch zur Last gelegt. Vor dem Landgericht Potsdam sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Anfang März angesetzt. Es wird damit gerechnet, dass die Öffentlichkeit über weite Strecken von dem Prozess ausgeschlossen wird, um das zum Tatzeitpunkt sechs Jahre alte Opfer zu schützen.

Das Geschehen hat laut Staatsanwaltschaft an einem Sonnabendnachmittag Ende Mai in einem Möbelhaus in Potsdam-Drewitz seinen Anfang genommen. Das Mädchen war mit seinem Vater, zwei Geschwistern und einem weiteren Kind einkaufen. Als sie gemeinsam mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss fahren wollten, rannte die Sechsjährige los und stieg allein in den Aufzug. Der Vater kam nicht rechtzeitig hinterher.

Als er unten ankam, war sie weg. Es folgte eine Suchaktion, an deren Ende das Mädchen lebend gefunden wurde. Nach einer medizinischen Untersuchung war für die Staatsanwaltschaft schnell klar, dass das Kind entführt und sexuell missbraucht worden ist. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs", sagt damals Markus Nolte, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam.

Bei dem in U-Haft sitzenden Angeklagten handelt es sich um einen 58 Jahre alten Deutschen, der schon seit vielen Jahren in dem Kiez gelebt haben soll. Nach dem Verschwinden hatte die Familie zunächst allein nach dem Kind gesucht. Dann alarmierte der Vater die Polizei. Sie suchte das Mädchen mit 70 Leuten. Der Möbelmarkt wurde mehrfach von oben bis unten abgesucht. Orte, an denen sich das Mädchen oft aufhielt, wurden unter die Lupe genommen. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und eine Drohne waren im Einsatz. Freunde und Bekannte der Familie wurden befragt, auch Spielkameraden des Mädchens.

Rund 22 Stunden nach ihrem Verschwinden, am 26. Mai gegen 13.45 Uhr, kam die erleichternde Nachricht: Eine Polizistin hatte die Sechsjährige in einer Plattenbausiedlung erkannt, wenige hundert Meter von dem Möbelmarkt und der Wohnung der Familie entfernt.