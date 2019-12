MOZ

Beeskow (MOZ) Das Landratsamt in Beeskow sowie alle Außenstellen der Kreisverwaltung Oder-Spree, einschließlich der Zulassungsstelle in Fürstenwalde, sowie das kommunale Jobcenter Oder-Spree haben am 24. und 31. Dezember 2019 nicht geöffnet. Auch am 27. Dezember, dem Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen, bleibt die Kreisverwaltung geschlossen. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese Veränderungen bei ihrer Terminplanung zu berücksichtigen.

An den Montagen, 23. und 30. Dezember, gelten jeweils die regulären Sprechzeiten des Landkreises Oder-Spree. Das bedeutet, dass die Zulassungsstelle in Fürstenwalde an diesen beiden Tagen in der Zeit von neun bis zwölf Uhr geöffnet ist. Des Weiteren werden in allen anderen Fachbereichen – wie montags generell üblich – im Vorfeld vereinbarte Termine durch Mitarbeiter abgesichert.

Zusätzliche Einschränkungen

Darüber hinaus muss im Auskunftsbereich des Kataster- und Vermessungsamtes in Beeskow am Donnerstag den 2. und Dienstag, den 7. Januar im neuen Jahr mit Einschränkungen gerechnet werden. Grund sind Baumaßnahmen mit einhergehenden Umzügen. Beeinträchtigt ist sowohl die Erreichbarkeit der Mitarbeiter als auch der Zugriff auf das elektronische Auskunftssystem der Behörde. Anträge können daher lediglich angenommen werden. Die sofortige Aushändigung von etwaigen notwendigen Unterlagen ist jedoch nicht möglich. Es wird seitens der Behörde darum gebeten, möglichst auf andere Termine auszuweichen.