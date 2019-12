Markus Lenz

Bernau Zum letzten Spiel des Jahres sah der Spielplan für die Bären eine ordentliche Hausnummer vor: Es ging in den Norden zum ungeschlagen Spitzenreiter der Landesliga Nord aus Lychen. Der Gastgeber um den Topwerfer der Liga, Jan Wendland, hatte bisher jedes seiner acht Spiele gewonnen und ging in bestechender Form in die Partie. Bernau dagegen startete mal wieder mit einer rekordverdächtig jungen Mannschaft, sechs der zehn Spieler waren 21 Jahre oder jünger.

Die Bernauer starteten nach den letzten Erfolgen selbstbewusst und mit Schwung in die Partie, Sebastian Höppner und Dennis Bohne besorgten die erste Führung (5. Minute). Die Hussitenstäder zeigten sofort eine stabile Abwehrleistung gegen die körperlich überlegenen Gastgeber und konnten sich im Zweifelsfall auf einen starken Maximilian Fietz im Tor verlassen. Und auch vorne lief es: Immer wieder fanden sie Lücken in der Abwehr des Spitzenreiters. So führte Bernau kurz vor der Halbzeit doch etwas überraschend mit 12:11 (24.).

Zeitstrafe zerstört Hoffnung

Die Hoffnung mit einer Führung in die Pause zu gehen, verflog jedoch schnell, denn das nicht immer souveräne Schiedsrichtergespann schickte die Bernauer Theo Hildebrand und Marwin Damrich für zwei Minuten auf die Bank. Letzterer war keine Minute auf dem Feld, als er wieder eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe bekam. (29.) Dass er damit jetzt der Spieler mit den meisten Zeitstrafen der Liga ist, blieb jedoch nicht mehr als eine Randnotiz. "Das war ein Bruch in unserem Spiel" merkte Spielmacher Gunawan an. Denn viel unangenehmer für die Bären war, dass die Lychner jetzt richtig aufdrehten und die Räume geschickt nutzten. So ging es mit einem 14:17-Rückstand für die Barnimer in die Kabine.

Dort konnte das Trainergespann der Mannschaft nur Mut zusprechen, genauso weiterzumachen. Und die Bären kamen mit Rückenwind aus der Kabine: Zwar pfiffen die Schiedsrichter erneut zwei Zeitstrafen gegen sie (35.), aber auch in Unterzahl setzten sie sich immer wieder durch. Schließlich kamen sie sogar auf einen Treffer zum 21:20 wieder ran. (40.) Doch bald zollten die Bernauer dem Tempo der Aufholjagd Tribut und mussten zusehen, wie die Lychener Berolina Tor für Tor davon zog. Plötzlich verfielen sie im Angriff zurück in alte Muster und suchten zu hektisch die Lücken, zu oft kam der Abschluss nach wenigen Sekunden. Der Tabellenerste wusste diese Fehler zu nutzen und kam zu einigen Kontern. Beim Stand von 23:29 nahmen die Trainer Metzdorf und Schönstädt die Auszeit, um den Bock wieder umzustoßen (47.). Das fruchtete auch – bis Sebastian Höppner gleich eine doppelte Zeitstrafe sah (52.). In vierminütiger Unterzahl zogen die Uckermärker auf 33:24 davon. Doch die Bären zeichneten sich durch eine starke Moral aus: Bis zum Schluss boten sie Paroli und korrigierten das Ergebnis zu einem 29:35.

"Ein verdienter Sieg für Lychen – aber trotzdem bin ich stolz auf meine Mannschaft", sagte Krischan Gunawan nach dem Spiel. Dem werden wohl auch die Fans zustimmen, auch wenn eine Überraschung in der Luft lag.

Die Entwicklung im Blick

"Am Ende haben uns die acht Zeitstrafen das Genick gebrochen", so Gunawan. So endet ein Jahr des Umbruchs mit einer verdienten Niederlage, die die Bernauer trotzdem positiv stimmen kann: Die Entwicklung geht in die richtige Richtung.

Bernau: Maximilian Fietz, Finn Karschies – Philip Schönau (2 Tore), Daniel Meier (2), Dennis Bohne (6), Krischan Gunawan (3), René Haeske (2), Theo Hildebrand (2), Sebastian Höppner (8), Marwin Damrich (4)