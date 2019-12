Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Ziemlich gelassen saß MTV-Trainer Ralf Böhme vor der Partie am Rande des Spielfeldes der Altlandsberger Erlengrund-Halle und beobachtete seine Männer beim obligatorischen Aufwärmprogramm. Vielleicht war es auch sein großes Vertrauen in die Spielstärke seiner Mannschaft, das ihn so ruhig machte. Im Spiel der Oberliga Ostsee-Spree ging es gegen den BFC Preußen. "Eine Mannschaft, die sehr unangenehm werden kann", erklärte Co-Trainer Dario Förster vor der Partie und erinnerte an die Saison-Vorbereitung, in der die Berliner Gegner des MTV waren.

So begann die Begegnung mit hohem Tempo der Gastgeber. Schnell ging der MTV mit 7:1 in Führung. Kreisläufer Till Bartels, Ridha Trabelsi, Arian Thümmler und Philip Höhna fackelten ein wahres Feuerwerk ab und ließen den Berlinern kaum Luft zum Atmen. Und was vorn sehr erfolgreich war, wurde hinten gesichert. Die Abwehr stand sehr gut und Torhüter Kevin Deisting hatte einen guten Tag erwischt. Er hielt großartig und wehrte in der Endabrechnung knapp 50 Prozent der Würfe auf sein Tor ab. Zur Halbzeitpause lagen die Altlandsberger mit 17:7 in Führung.

"Das ist nach der Niederlage beim Spitzenreiter in Stralsund in der Vorwoche sehr gut für uns alle", sagte der Co-Trainer.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Männer aus Altlandsberg einfach nicht nach und spielten ihren Gegner regelrecht schwindlig. Wenn man dann so deutlich in Führung liegt, gibt es auch Gelegenheiten, etwas zu probieren oder einfach nur Spaß zu haben. Trainer Ralf Böhme gab jedem auf der Bank die Gelegenheit, sich zu zeigen und so durfte auch Neuzugang Don Pablo Mulemba sich vor seinem neuen Pub­likum beweisen.

Natürlich gelangen dann auch kleine Kunststücke, wie ein sogenannter Kempa-Trick. Getreu dem Vorbild, spielte MTV-Kapitän Dominic Witkowski den Ball in Richtung Preußen-Tor. Ridha Trabelsi flog in den Kreis, fing den Ball in der Luft und traf im Abschluss, bevor er wieder den Boden berührte. Eine Aktion, bei der es natürlich viel Beifall von den Rängen gab.

Gastgeber dominant

Am Ende wurde das Spiel zu einer Demonstration der Stärke. Der MTV Altlandsberg gewann klar mit 35:17 und eroberte sich damit auch den dritten Tabellenplatz zurück.

Noch einen Höhepunkt gibt es in diesem Jahr. Am Sonnabend kommt es binnen kurzer Zeit erneut zum Derby der Oberliga. Der MTV empfängt in eigener Halle den Grünheider SV.

MTV Altlandsberg: Kevin Deisting, Philipp Pohl, Maik Rockel – Arian Thümmler (2), Simon Kapa (2), Dominique Henschel (3), Dominic Witkowski (3), Philip Höhna (6), Ridha Trabelsi (10), Fabian Plaul (3), Marco Leupert (1), Don Pablo Mulemba (1), Tim Ole Neumann, Till Bartels (4)