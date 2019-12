Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Beim ersten Mal hatte die hochkarätig besetzte Jury im Auftrag der stadteigenen Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH (WHG) im Sommer dieses Jahres zwei erste Preise und einen Ehrenpreis vergeben. Mit je 400 Euro waren das Tanzhaus Eberswalde sowie das Ehepaar Dagmar und Lutz Grünler gewürdigt worden, das im Kant-Quartier eine aktive Nachbarschaft fördert. Und für die Initiative "Wohngrün" hatte es 250 Euro gegeben.

Auch in der zweiten, mit 750 Euro dotierten Runde geht es der WHG darum, mit dem Preis, der aus Anlass der bestehenden Klimaschutzvereinbarung mit der Stadt Eberswalde ausgelobt wurde, ehrenamtliches Engagement, Eigeninitiative und Kreativität beim Schutz von Natur, Umwelt und Klima auszuzeichnen. "Bewerben können sich Mieterinnen und Mieter, Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften und soziale Wohnträgerprojekte, die in Wohnungen der WHG leben und über einen gültigen Mietvertrag mit der WHG verfügen", sagt Doreen Boden, die im Unternehmen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Projekte oder Initiativen müssen in Wohnquartieren der WHG angesiedelt sein und der Gemeinschaft im Quartier zugute kommen. Um eine möglichst anschauliche Präsentation, im Print, online oder als Modell, wird gebeten.

Bewerbungen sind mit dem Stichwort Naturschutzpreis 2020 an die WHG, Dorfstraße 9 in 16227 Eberswalde, zu richten.