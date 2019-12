MOZ

Gartz (MOZ) Die Musikstudenten Julian Lentz und Tom Schmeichel geben am ersten Weihnachtsfeiertag ein Konzert in der Gartzer Stephanskirche. Die beiden Musikstudenten musizieren schon seit ihrer Kindheit zusammen und wollen mit dem Konzert ihre Freude an der Musik einem großen Publikum zugänglich machen. Ab 17 Uhr erklingen altbekannte Weihnachtslieder, aber auch neue, moderne Balladen, die von Lentz auf der Orgel und Schmeichel auf der Trompete gespielt werden. Dieses Jahr wird das Repertoire zudem mit barocken Klängen der Piccolotrompete erweitert.