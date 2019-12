Wilfried Hohmann

Müllrose Im letzten Spiel des Jahres 2019 und zugleich dem Auftakt der Rückrunde stand dem jungen HSG-Team eine ganz schwere Aufgabe bevor. Denn sie musste nicht nur beim ungeschlagenen Spitzenreiter, sondern dem zugleich auch ältesten Jahrgang der C-Jugend-Mannschaften antreten. Hier trat ein Heim-Team mit allein acht Spielern des Jahrgangs 2005 gegen eine HSG-Mannschaft mit nur zwei Akteuren des Jahrgangs 2006 an. Die restlichen HSG- Spieler sind alle Jahrgang 2007 und 2008. Noch deutlicher war der körperliche Unterschied, wenn man den Altlandsberger Kreisspieler neben den HSG-Coach Frank Firniß stellte, der neben dem fast 2 Meter großen Kreisspieler des MTV schon fast kleinwüchsig wirkte. Allein schon deshalb nötigt es schon großen Respekt ab, dass die Müllroser Jungs kämpferisch alles in die Waagschale warfen, sich nie aufgaben und um jeden einzelnen Treffer rangen.

Natürlich war man dem Gastgeber von Beginn an nicht nur athletisch, sondern auch spielerisch in puncto Schnelligkeit und Kombinationssicherheit sowie Wurfhärte klar unterlegen und geriet schnell mit 0:5 in Rückstand. Der erste Treffer für die Gäste gelang Albert Schmidt erst nach zehn Minuten, der zweite durch Felix Friede nach 14 Minuten. In dieser Phase wirkten die HSG-Jungs noch etwas "verschlafen", wurden dann aber immer mutiger, speziell was die Abschlüsse anging. Bis zur Halbzeit kam man immerhin noch auf fünf Treffer.

Noch ehrgeiziger wurde dann die zweite Halbzeit angegangen. Ohne Angst vor der Überlegenheit des Gegners, versuchte man das im Training Erlernte auch im Spiel umzusetzen. Das gelang dann auch besser als in Halb-zeit 1 und die Mannschaft kam auf immerhin acht weitere Treffer.

Dass am Ende ein völlig ungefährdeter 37:13-Sieg der Gastgeber zu Buche stand, war für HSG-Trainer Frank Firniß letztlich nicht so wichtig: "Für mich war es viel wichtiger zu sehen, wie sich die Jungs als Mannschaft präsentierten. Und da war auf keinen Fall Angst vor dem körperlich starken Gegner zu spüren. Stattdessen versuchten die Jungs, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Und genau das macht Hoffnung auf die kommenden Jahre, in denen die Jungs sich sicher nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch weiter entwickeln werden."

Weiter geht es für die Müllroser Handballer am 11. Januar. Dann kommt der Tabellennachbar MTV Altlandsberg II in die Schlaubetal-Halle. Anwurf ist um 12 Uhr.