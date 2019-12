Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Die Tanne im Garten von Hans-Ulrich Schröder im Fürstenwalder Süden muss ab heute 65 Kilogramm mehr tragen. So viel wiegt das Vogelhaus, das der 69-Jährige gebaut hat. Er holt sein Handy aus der Tasche und rechnet nach: 45 Tage hat er dafür gebraucht, würde man die Arbeitsstunden so zusammenrechnen, als hätte er weder geschlafen noch andere Pausen gemacht.

Doch der (Vogel-) Hausbau ist nicht die einzige Tätigkeit, der er nachgeht. Von 9 bis 13 Uhr arbeitet er als Selbstständiger im Bereich Heizung/Sanitär. Nachmittags befasst er sich mit seinen Hobbys. Er sammelt alte Fotos aus der Stadt und schneidet sie zu Videos unter dem Titel "Fürstenwalde im Wandel" zusammen. 27 Faschingskostüme haben er und seine Frau genäht. Unter anderem verkleiden sie sich als Kiss und treten zur Musik der Band auf.

Plan ohne Zeichnung

Und ein großes Hobby ist für ihn eben auch das alte Handwerk. Den Holzzaun, der sein Grundstück zur Straße hin abgrenzt, hat Schröder selbst gebaut. "1900 war das völlig normal", sagt er. "Wenn man so etwas heute baut und es ist außergewöhnlich, wird es gleich als Kunst bezeichnet." Den Zaun hat er aus Lärchenholz gefertigt, so wie auch das oberbayrische Bauernhaus im Baustil des 18. Jahrhunderts, das nun Vögeln als Futterplatz dient. Ist dieses denn Kunst? "Kunst am Handwerk", beschreibt der Schöpfer, der das Holz von einer Storkower Firma hat. Hinten am Haus gibt es sechs Nistkästen und eine Klappe zum Reinigen.

Am 18. Mai begann er mit dem Bau. Vorangegangen waren monatelange Vorbereitungen. Hans-Ulrich Schröder schaute Bücher mit Fotos alter Bauernhäuser an, machte sich ein Konzept. "Aber ich habe mir noch nie eine Zeichnung gemacht, egal was ich je gebaut habe", erzählt er. Die Pläne habe er alle im Kopf. So weiß er auch noch, dass er sechs Lärchenholzbretter verarbeitet hat, jeweils 4,50 Meter lang, 30 Zentimeter breit und 32 Millimeter dick. Übrig geblieben ist nicht viel: Hobelspäne und eine Handvoll Holzstücke. "Ich hatte kaum Verschnitt, konnte viel für irgendetwas verwenden." Schwalbenschwanz-Eckverbindungen halten die Hauswände zusammen, "wie vor 500 Jahren."

Ursprünglich sollte gar kein Vogelhaus entstehen, Schröder wollte einfach ein Modell bauen. "Ich liebe Bauernhäuser im alten Stil", sagt er, beschäftigt sich schon jahrelang damit. Bereits vor einem Jahr baute er ein norddeutsches Fachwerkhaus, das er von einem Reetdachdecker aus Schöneiche mit dem passenden Dach ausstatten ließ. Um die 40 Kilogramm wiegt dieses – also fast schon handlich im Vergleich zu dem 97 Zentimeter hohen, 1,60 Meter langen und 1,35 Meter breiten bayrischen Haus.

Deshalb musste er die Fürstenwalder Kranservice-Firma Jäke beauftragen, ihm das Vogelhaus auf die Tanne zu setzen. Diese wurde "geköpft" und bekam in der Stammmitte ein Loch, in das ein am Untergestell des Vogelhauses befestigtes Rohr exakt passt. Eine Stahlschelle am Stamm sorgt für extra Sicherheit. Sturm, Eis, Hagel können Haus und Baum nichts anhaben, sagt Schröder, die Tanne sei gesund.

Baut er Weihnachten 2020 wieder ein Vogelhaus? "Nein, ich muss jetzt erst einmal Luft holen und überlege mir dann ein anderes Projekt", sagt er. Das könnte eine Hollywoodschaukel oder ein Tisch sein – auch solche Dinge hat er schon gebaut. "Aber erst muss es Hand und Fuß haben."

Seine Arbeiten können Sie online verfolgen, unter huschroeder.de.tl