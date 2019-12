Ruth Buder

Beeskow (Freie Autorin) Für Hildegard Zweigart ist es selbstverständlich, dass sie viele Bücher von Günter de Bruyn in ihrer Buchhandlung vorrätig hat. Schließlich lebt der bekannte Schriftsteller in der Nähe von Beeskow, in Görsdorf. Dort ist auch Hildegart Zweigart aufgewachsen. Heute fällt es dem 93-Jährigen, viel geehrten Autor schwer, die traditionelle Beeskower Buchhandlung zu besuchen, aber früher kam er regelmäßig. "Er betrat damals das Geschäft, stellte sich mit seinem Namen vor und sagte: Ich möchte ihr Kunde werden", erinnert sich Hildegard Zweigart an ihre erste Begegnung mit de Bruyn. "Ich verehre ihn sehr, habe viele seiner Bücher gelesen und bin förmlich eingetaucht in seine Schilderungen und Figuren", erzählt die 76-Jährige. "Genau wie er bin ich so ein Beeskow-Fan. Und wenn man seinen letzten Roman ‚Der neunzigste Geburtstag‘ liest, dann entdeckt man in seinen Beschreibungen viel von Beeskow und seiner Umgebung."

Digitale Herausforderungen

Gefallen haben ihr auch die Bände über sein Leben "Zwischenbilanz" und "40 Jahre". Oder auch das schon zu DDR-Zeiten beliebte Buch "Buridans Esel", in dem es um einen Mann geht, der sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann. Rund 20 Bücher von Günter de Bruyn liegen in Zweigarts Laden griff- und verkaufsbereit. Im September waren es 60 Jahre, in denen Hildegard Zweigart die Buchhandlung nun schon führt, unterstützt von ihrer Tochter Katrin, der Geschäftsführerin. Mutter und Tochter Zweigart haben es im digitalen Zeitalter schwer mit ihrem Laden. "Gäbe es die Buchpreisbindung nicht, wären wir nicht mehr da. Dann würden alle nur noch direkt im Internet bestellen", ist sich Katrin Zweigart sicher. Aber zahlreiche Kunden kaufen und bestellen jedoch ganz bewusst hier, um den Buchladen am Leben zu erhalten. Die meisten von ihnen wissen bereits vor dem Besuch genau, was sie wollen, haben sich im Meer der Neuerscheinungen längst schon informiert. "Mit der ISBN-Nummer oder auch nur mit dem Titel oder Autor finden wir das Buch im Computer ganz schnell. Wer bis 15.30 Uhr bestellt, kann es bereits am nächsten Tag abholen", wirbt Katrin Zweigart. Zur Weihnachtszeit müssen die Frauen in der Buchhandlung besonders viele Bücher ordern, pro Tag sind es 30 bis 50. Und wer in das Geschäft kommt, um seine Bestellung abzuholen, der schmökert gern in den gut gefüllten Regalen und findet auch noch ein originelles Kartenspiel, ein Sprüchebüchlein oder besonders gestaltete Karten. Wie viele tausend Bücher in den Regalen stehen, darunter immer auch druckfrische Neuerscheinungen, weiß Hildegard Zweigart nicht. "Viele Bücher aus DDR-Zeiten habe ich noch in Kisten verpackt. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, sie zu entsorgen", gesteht die Buchhändlerin. Mindestens ein Buch hat sie immer in der Mache. Am liebsten sitzt sie beim Lesen in ihrem bequemen Sessel, die Beine hoch.