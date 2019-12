MOZ

Wildberg Seit Mai 2019 findet an der Wildberger Grundschule "Am Burgwall" das Projekt Kunstkarussell statt. Schüler der ersten bis vierten Klassen treffen sich dazu jeden Schulmontag in der Turnhalle, um gemeinsam kreativ tätig zu sein. Das vom Landkreis unterstützte und für die Kinder kostenfreie Projekt wird von der Pädagogin Mandy John-Ziron geleitet. Von ihr erhalten die Grundschüler fundiertes Wissen für ihren eigenen kreativen Ausdruck. Im Kunstkarussell werden persönliche und künstlerische Talente gefördert. Mit viel Spaß durch die unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten in der Halle sowie die entspannte Atmosphäre entdecken die Schüler durch die vermittelten Grundlagen der Schauspielkunst sowie durch ein Stimm- und Körpertraining oft neue Seiten an sich. Durch Raum für Improvisation leben sie ihre Kreativität aus, bewegen sich, treten miteinander in Kontakt und tauschen sich aus. Die Grundschüler werden behutsam an lautes, deutliches Sprechen, Teamwork, Rollenwechsel, konstruktives Feedback und Ausdrucksfähigkeit herangeführt. So lernen sie, ihre Stimme und ihren Körper richtig einzusetzen.