Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Die Angst ist groß vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP). In der Uckermark wächst die Sorge vor allem bei Schweinehaltern. Nach Angaben des Kreisveterinäramts ist die Gefahr hoch, dass die Afrikanische Schweinepest durch kontaminierte Produkte oder Gegenstände aus Richtung Polen eingeschleppt wird. "Infolge des Seuchengeschehens in der Wojewodschaft Lebuser Land (Republik Polen) unmittelbar an der Landesgrenze nach Brandenburg besteht zusätzlich die Gefahr, dass die Seuche durch infizierte Wildschweine eingeschleppt wird", so Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt.

Hochansteckende Seuche

Die Afrikanische Schweinepest ist eine virusbedingte, hochansteckende und gefährliche Tierseuche, die unter natürlichen Bedingungen auf Haus- und Wildschweine übertragbar ist. Vorbeugender Schutz sowie eine schnellstmögliche Bekämpfung und Eindämmung der Seuche sind erforderlich, um hohe wirtschaftliche Verluste zu verhindern. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.

Aus diesen Gründen hat Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt auf der Grundlage einer Anordnung des Landestierarztes eine Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung für Jagdausübungsberechtigte erlassen. Diese tritt sofort in Kraft. Darin wird angeordnet, dass Schwarzwild flächendeckend verstärkt zu bejagen ist, um den Bestand im Landkreis deutlich zu reduzieren. Dafür können auch Fallenfanganlagen genutzt werden.

Selbst Unfallwild ist zu melden

Jedes verendet aufgefundene Wildschwein ist dem Veterinäramt des Landkreises sofort zu melden. Es ist zu kennzeichnen und Proben sind zum Zwecke der virologischen Untersuchung zu entnehmen. Dies gilt auch für Unfallwild.

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung können mit einer Geldbuße bis zu 30 000 Euro geahndet werden.