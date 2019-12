fos

Panketal (MOZ) Die Hannah-Arendt-Straße in Schwanebeck ist am Dienstag offiziell übergeben worden. Die Baukosten für die Straße werden mit rund 460 000 Euro veranschlagt. Die Kosten umfassen auch die Straßenentwässerung durch einen Regenwasserkanla, die Straßenbeleuchtung und Baumpflanzungen. Da es sich um einen Erstausbau handelt, werden die Anlieger an den Kosten beteiligt. Wie Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) während der Freigabe, an der einige Anwohner teilnahmen, sagte, hat die Gemeinde den Prozentsatz bereits vor mehreren Jahren abgesenkt. Für Anliegerstraßen beträgt er in Panketal 60 Prozent.

Die Straße ist auf einer Länge von 320 Meter ausgebaut worden und 5,05 Meter breit. Dass es keinen Gehweg gibt, bedauerten einige Anwohner. Dies war auch in der Gemeindevertretung umstritten gewesen. Schließlich hatte eine Mehrheit aus Kostengründen gegen den Gehwegbau gestimmt.

Erfreulich sei, dass 21 Bäume neu gepflanzt worden seien und das Klima in der Straße verbessern, so Maximilian Wonke. Dabei handelt es sich um 20 Blumeneschen und einen japanischen Schnurbaum.