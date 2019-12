Christina Sleziona

Beeskow (MOZ) Mathias Schütze fährt mit seinem Rollstuhl unter die Hebebühne. Er will das Kundenfahrzeug auf Schaden hin untersuchen. "Das ist jetzt mein Job", sagt der 31-Jährige während er mit der Taschenlampe die Bremsscheiben anleuchtet. Früher, erzählt der gelernte Kfz-Mechatroniker, hätte er anschließend direkt bei der Behebung des Problems mitgeholfen, heute geht das allerdings nicht mehr. Seine Querschnittslähmung macht ihm diese Arbeit unmöglich. Seine Tätigkeit deshalb ganz aufgeben, kam für ihn aber nicht in Frage. Dafür liebt er das Werkeln an Autos viel zu sehr.

Dabei hätte alles ganz anders ausgehen können, erzählt Mathias Schütze bei einem Rundgang durch die Werkstatt der Prüfer GmbH in Storkow. Nach seinem Motorradunfall im März 2016 habe er sich im Krankenhausbett wie "aus dem Leben gerissen" gefühlt. "Ich habe wirklich gedacht, mir wird gekündigt." Als sein Chef Dirk Sandhop ihn besuchte, war jedoch sofort klar, dass sie gemeinsam nach einer Lösung suchen würden. "Ich sagte, mach erst mal deine Reha und dann schauen wir weiter", erzählt Dirk Sandhop. Für Mathias Schütze war klar: Er möchte so schnell wie möglich in seinen Beruf zurückkehren. Doch wie? Allein der Weg zur Arbeit stellte schon eine große Herausforderung für den Querschnittsgelähmten dar.

Zur Hilfe kam die Bundesagentur für Arbeit. Mit den gewährten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wurden Mathias Schütze zwei Rollstühle mit druckmindernden Sitzkissen und ein auf seine Bedürfnisse umgebautes Auto gestellt, mit denen er trotz Einschränkungen soweit wie möglich mobil bleibt. Auch die Hebebühne war eine Spezial­anfertigung, die kostete. Inklusive des anfänglichen Eingliederungszuschusses für den Arbeitgeber, hat die Arbeitsagentur für die Wiedereingliederung insgesamt über 86 000 Euro investiert. Eine Summe, die dringend notwendig war, betont Nadine Weigelt, Teamleiterin Berufliche Rehabilitation und Teilhabe. "Wir verschenken das Geld nicht einfach so. Mithilfe von technischen Beratern und einem Gutachter schauen wir uns genau an, was benötigt wird, damit behinderte Menschen wieder in ihr Arbeitsleben zurückfinden." So ein Härtefall kam der Teamleiterin bisher selten unter die Augen. Umso erfreulicher ist es für sie, sich heute bei dem Rundgang einmal selbst ein Bild vom Arbeitsumfeld des Betroffenen zu machen.

In der Werkstatt, erzählt Mathias Schütze, habe sich seit seinem Neuanfang im Januar 2017 auch vieles organisatorisch ändern müssen. Als Mechatroniker arbeitet er jetzt schließlich nicht mehr. Dafür übernimmt er nun neben der Diagnostik und Kalibrierung auch die Kundenbetreuung. "Zuerst hatte ich Angst davor, wie meine neue Situation im Rollstuhl auf die Kunden wirkt, aber es kamen null negative Reaktionen." Seitdem habe er auch Spaß an dieser Arbeit gefunden.

Physiotherapie vor der Arbeit

Mehr als fünf Stunden am Tag könne er allerdings nicht arbeiten. Dann fangen seine Muskeln und Gelenke an zu protestieren. Um Druckstellen, Organprobleme und Verkürzungen von Sehnen zu verhindern, fährt der 31-Jährige jeden Morgen zur Physiotherapie nach Spandau. Mit einer robotikgestützten Therapie würden auch einzelne Restfunktionen weiterhin trainiert.

Dafür, dass er die Werkstatt nicht verlassen musste, ist Mathias Schütze seinem Chef sowie der Bundesagentur für Arbeit sehr dankbar. "Mit der Eingliederungshilfe habe ich meinen Platz wiedergefunden. Ich passe hier rein und bin hier auch willkommen. In einem Bürojob würde ich einfach nur zerbrechen", ist sich Schütze sicher. Auch Dirk Sandhop ist froh, seinen geschätzten Kollegen weiterhin zu haben: "Er ist nicht auf den Kopf gefallen." – "Doch schon, ich hatte aber einen guten Helm", kann Mathias Schütze heute über seinen Unfall scherzen.