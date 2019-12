Am Mikroskop: Heinz Kusch, einst Amtsrestaurator in Nordnorwegen, trennt mit einem Skalpell die Farbschichten eines spätbarocken Uhrkastens voneinander. Sie werden später im Labor untersucht. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Blick in die Werkstatt: Akanthus hat sich auf 400 Quadratmetern im Rofinpark eingerichtet. Vorher war Eberhard Roller mit seinem Betrieb jahrzehntelang in Kreuzberg. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Geschwungene Ornamente: Die Form der Holzverzierungen an dem Schrank nennt der Fachmann Akanthus. Eberhard Roller hat so auch seine Restaurierungswerkstatt genannt. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Nach dem Frühstück geht’s ans Werk. Für Firmenchef Eberhard Roller heißt das an diesem Tag vor allem Arbeit am Schreibtisch. Mitarbeiterin Nina Clermont steht währenddessen an der Werkbank und sucht Furnierteile für einen falschen Sekretär heraus. Eine akribische Puzzlearbeit – allein an der Tür des antiken Schrankes aus dem Jahr 1850 sind 40 Holzergänzungen nötig. An all diesen Stellen muss das Walnussfurnier in Färbung und Maserung zum damals verwendeten Material passen. "In der Holzarbeit die schwierigste Restaurierung, die gerade hier steht", sagt Roller.

Mit einer Herausforderung ganz anderer Art ist Heinz Kusch betraut. Der frühere Amtsrestaurator Nord-Norwegens weilt gerade in Deutschland und geht seinem Fachkollegen zur Hand. Kennengelernt, erzählt Kusch, hätten sie sich vor Jahren in Berlin, als beide mit der Restaurierung von Sarkophagen zu tun hatten. Hochkonzentriert und mithilfe von Skalpell und Mikroskop trägt er nun feinste Farbschichten von der Pendelhaustür eines spätbarocken Uhrenkastens ab.

Detektivarbeit mit Skalpell

Ein Privatauftrag, erläutert Roller. "Es geht darum, dem Kunden eine wissenschaftliche Grundlage für die Frage zu geben, was jetzt gemacht wird." Dafür will der Restaurator herausfinden, wie die Uhr ursprünglich bemalt war. Vermutlich fast gar nicht nämlich, und das sei ganz anders als anfangs erwartet, sagt er. Studenten, die sich hier praktisch erproben, haben die Bemalung bereits weitgehend entfernt. Ganze acht Farbschichten seien zum Vorschein gekommen. Nun werden sie getrennt und dann im Labor untersucht.

Der ersten Farbe, dem "Wie ist es ursprünglich gemeint?", fühlt sich Roller verpflichtet. "Früher hat man so restauriert, wie man’s schön fand", sagt er. "Ich muss es so machen, wie es der Befund vorgibt", das ist heute seine und die Maxime der wissenschaftlichen Restaurierung. "Ein altes Möbel, das aussieht wie neu, ist beschädigt." Er wolle als Restaurator die Alterung seiner Objekte zeigen, ihre Schönheit und das, was sie zu berichten haben aus früheren Zeiten.

Ebenfalls mit einer Uhr hatte sich Eberhard Roller, der seine Firma Akanthus vor mehr als 30 Jahren in Berlin-Kreuzberg gegründet hatte, in Eberswalde öffentlich eingeführt. Im Depot des Stadtmuseums hatte er eine historische Flötenuhr aus dem Lichterfelder Schloss entdeckt. Für die Restaurierung des 3,60 Meter-Prunkstückes aus dem Jahr 1780 hofft Roller noch auf eine Spendenkampagne der Stadt.

In den Rofinpark zog Akanthus vor zwei Jahren mit 18 Lkw-Ladungen und 380 Umzugskisten. "So eine tolle Werkstatt wie hier hätten wir uns in Berlin nicht leisten können", sagt er. Die Hauptstadt verließ er wegen der immer höheren Mieten. Auf 400 Quadratmetern hat er sich in Haus 17 und 18 des einstigen Betriebsgeländes vom Rohrleitungsbau Finow (Rofin) eingerichtet.

Gern auch Kunden von nebenan

Vier Leute sind in der Restaurierungsfirma fest beschäftigt. Fünf weitere freie Mitarbeiter arbeiten projektbezogen mit. Vielfach auch auf Baustellen – mit Aufträgen in der Baudenkmalpflege hält Roller den Betrieb am Laufen. Etwa für Sanssouci, fürs Ethnologische Museum und das Kunstgewerbemuseum in Berlin und viele andere Baudenkmäler hat er restauriert.

Das älteste Objekt, das er restauriert hat, war eine vergoldete Truhe aus der italienischen Renaissance. Das Objekt aus Görings Raubkunstsammlung in Carinhall befinde sich heute in einer staatlichen Sammlung. "Wir freuen uns aber auch über Kundschaft aus der Nachbarschaft, die ihre alten Möbel retten will." Am häufigsten bearbeite die Firma Biedermeiermöbel aus dem frühen 19. Jahrhundert, sagt der 61-Jährige, der einst als Tischlerlehrling ins Restauratorenfach wechselte und sich neben der Arbeit im Antiquitätenhandel und geisteswissenschaftlichen Studien vieles im Selbststudium aneignete.

Wenigstens an sechs Tagen in der Woche arbeite er in Eberswalde. "Vielleicht bleibe ich auch irgendwann ganz. Ich finde es hier viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte", sagt Eberhard Roller. Weihnachten jedoch ist er weder hier noch in der Hauptstadt, sondern da, wo er aufgewachsen ist: auf der Schwäbischen Alb.