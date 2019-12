Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Volle Gänge, übervolle Parkplätze, kein einziger Einkaufskorb mehr frei – so hat die nagelneue Filiale von Netto Markendiscount in Gramzow eröffnet. "Nicht schlecht für den Start", urteilt Maria-Natalie Brümmer. Sie ist neue Marktleiterin, hat bisher bei Netto in Lychen gearbeitet und nun ihre Chance genutzt, dichter an den Heimatort Dreesch im Amt Gramzow heranzurücken. Zwölf Leute finden in der jüngsten Filiale Deutschlands einen Job.

Entstanden ist sie in Rekordgeschwindigkeit, gewollt von Einwohnern, Behörden, Gemeindevertretern. Hinter dem ehrgeizigen Projekt steckt Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost bei Netto. Er kommt aus der Uckermark, aus Carmzow, und weiß, wie weit Leute vom Dorf inzwischen zum Einkaufen fahren müssen. Das Objekt ist auch für ihn ein Test, wie weit der große Discounter an die Kunden heranrücken kann. Denn der mit starker Unterstützung aller Behörden und der Gemeinde auf einen abgerissenen Restbauernhof gestellte Markt steht nicht einmal wie sonst üblich direkt an der Hauptstraße, sondern auch noch in zweiter Reihe. Große Schilder weisen den Weg.

Zwischen Baugenehmigung und Eröffnung sind lediglich vier Monate vergangen. Rekordverdächtig. Dahinter steht die Firma Keßler-Bau aus Hohengüstow, also wieder ein Heimspiel der Uckermärker. Mit einem Glas Sekt stoßen die am Bau beteiligten Behörden, Gemeindevertreter und Firmen an. Unter ihnen Markus Kurth von der Eberswalder Märkisch Edel. Er hat direkt in der Eingangszone seine 50. Filiale eröffnet. Gestaltet als Café mit Sitzplätzen und Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche. Auch hier sind neue Jobs entstanden.

Einkaufen mit dem Fahrrad

Vor der Tür parken nicht nur Autos, sondern auch zahlreiche Fahrräder. Die Kunden kommen aus umliegenden Dörfern, darunter viele ältere. "Hier ist endlich mal was Vernünftiges entstanden", ruft spontan einer der frühen Kunden. Der Mann hat zehn Kilometer Anfahrt aus Kleinow hinter sich. "Sonst musste ich immer mit dem Bus bis Prenzlau fahren, jetzt kann ich das Rad zum Einkaufen nutzen."

Der neue Markt hat eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Drumherum befinden sich 64 Parkplätze. Ein Übergang erschließt gleichzeitig den vorhandenen gemeindeeigenen Parkplatz. Bei größeren Veranstaltungen dürfen beide gleichzeitig genutzt werden. Das haben Dorf und Einkaufszentrum miteinander vereinbart.

Im nächsten Jahr lässt Netto die drei Märkte Angermünde, Templin und Lychen umbauen und vergrößern.