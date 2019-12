Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Das Amt Odervorland wird fünf Büro-Container und einen Magazin-Container anschaffen und bei den derzeitigen zwei Verwaltungsgebäuden in Briesen aufstellen. Sie sollen als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des neuen Amtsgebäudes an der Petershagener Straße dienen und die Unterbringung von Mitarbeitern, die noch in der Außenstelle Steinhöfel ihren Arbeitsplatz haben, ermöglichen. Durch die Container kommt eine Mehrbelastung von 15 404 Euro auf den Amtshaushalt zu. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Amtsausschuss am Montagabend.

Widerspruch gegen dieses Vorhaben kam aus Steinhöfel. Bernd Pelz (Bürgerliche Mitte) erklärte, das könne er logisch nicht nachvollziehen. Wozu eine Übergangslösung? In Steinhöfel seien die Technik und die Räumlichkeiten vorhanden. Die Containerlösung produziere nur Kosten, die alle Gemeinden tragen müssen, schimpfte Horst Wittig (Wir für unsere Dörfer).

Für Amtsdirektorin Marlen Rost ist ein Ziel der Übergangslösung eine möglichst schnelle Zusammenführung der Bereiche, wodurch die Amtsleiter einen kurzen Draht zu ihren Mitarbeitern haben und umgekehrt. Die Arbeit werde so effizienter, das Amt wachse schneller zusammen. "Wir sollten der Verwaltungschefin vertrauen", argumentierte der Vorsitzende des Amtsausschusses, Jörg Bredow (Bürger für Briesen). Die Amtsdirektorin und auch der Bauamtsleiter würden sogar ihre großen Büros aufgeben, um in den Gebäuden zusätzlich Platz für Mitarbeiter zu schaffen.

Vor allen das zeitaufwändige Hin- und Herfahren soll durch die Containerlösung vermieden werden. Die Kämmerei hat errechnet, dass dadurch pro Monat rund 32,5 Arbeitsstunden verloren gehen - das entspricht 1462 Euro. Auf drei Jahre gerechnet ergibt das 52 650 Euro. Hinzu kommen zu erstattende Fahrkosten von rund 18 000 Euro. Diese Summen zählen zu den Ersparnissen durch die Übergangslösung, die unterm Strich 112 000 Euro betragen sollen. Dem gegenüber stehen die Kosten für den Erwerb, Einrichtung und Unterhalt der Container in Höhe von rund 127 000 Euro. Wobei Bauamtsleiter Ron Gollin betonte, dass das eine erste Schätzung sei. Man werde jetzt ordnungsgemäß ausschreiben und dabei auch den Kauf von gebrauchten Containern bevorzugen.

Das wiederum lobte Berkenbrücks Bürgermeister Andy Brümmer, der überzeugt davon war, dass die Container hinterher gut für andere Zwecke genutzt werden können. Was wurde noch beschlossen? Für die Aula der Briesener Schule gibt es jetzt eine Satzung, die die Nutzung außerhalb der Schulzeit für Vereine oder Interessengruppen regelt und damit einen weiteren großen, repräsentativen Raum für Veranstaltungen öffnet. Für jede angefangene halbe Stunde sind 7 Euro Gebühren zu zahlen, für längere Zeiten gibt es Sonderkonditionen. Im Amt ansässige Vereine für Kinder- und Jugendarbeit haben 100 Prozent Rabatt.

Geld für Blau-Weiß Briesen

Ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr (37 000 Euro) wird angeschafft und in Heinersdorf stationiert. Zudem wurde eine Richtlinie beschlossen, die die Zuwendungen zu Feiern und Jubiläen in den 18 Freiwilligen Feuerwehren regelt. Unter anderen geht es um jährlich 2000 Euro für Gemeinschaftsveranstaltungen der Alters-und Ehrenabteilungen, denen rund 100 Kameraden angehören.

Und schließlich: der Fußballverein Blau-Weiß Briesen erhält auf Antrag einen Zuschuss von 1850 Euro, weil er die gestiegene Gebühr für das Training in der Sporthalle nicht mehr bezahlen kann. Für solche Fälle war schon im vergangen Jahr im Amtshaushalt ein Budget in Höhe von 3000 Euro vorgehalten worden, das allerdings außer Blau-Weiß keiner nutzte.