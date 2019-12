Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Endlich eine neue Straße! Kaum etwas wünscht sich Ursula Völker sehnlicher und das seit Jahren. Die Höltzstraße, in der sie mit ihrem Mann zu Hause ist, gleicht oft einer Modderpiste. Hin und wieder wird sie planiert, doch die Schlaglöcher lassen nicht lange auf sich warten. Die so genannte einfache Instandsetzung, auch bekannt als Bernauer Modell, kommt vor der Haustür der Familie nicht in Frage. Dazu ist die Straße in diesem Abschnitt zu schmal. "Wenn dort vernünftig gebaut wird und es uns etwas kostet, ist das eben so", sagt Ursula Völker. Wenn nur endlich gebaut würde.

Schon einmal abgestimmt

Vor zwei Jahren gab es schon einmal eine von der Gemeindeverwaltung initiierte Abstimmung über die Befestigung der Höltzstraße – mit einem Votum für den kostenpflichtigen Ausbau. Der liegt auf Eis, seit die Gemeindevertretung einen Aufschub der Sandstraßenbefestigung bis Ende dieses Jahres beschlossen hat. Das Vorhaben stand nun wieder auf der Tagesordnung, ist in der letzten Sitzung vor Weihnachten aber nicht mehr behandelt worden.

Die Gemeindeverwaltung will die bereits begonnene Planung zur Erschließung der Straße fortsetzen, und das wäre ganz in Ursula Völkers Sinne. Zur Entscheidung liegt aber auch ein Antrag der Fraktion von Schöneicher Liste, Bürgerbündnis Schöneiche und FDP vor, demzufolge die Anwohner noch einmal befragt werden sollen. Zuvor sollen sie aus dem Rathaus Informationen über die auf sie zukommenden Kosten erhalten, fordern die Antragsteller. Beraten werden soll das Thema nun bei einer Sondersitzung der Gemeindevertretung, die wahrscheinlich im Januar stattfindet.

Bereits entschieden ist indes über einen Antrag der Fraktion Unabhängige Bürger Schöneiches (UBS), demzufolge die Gemeinde den Potsdamer Landtag zur Abschaffung der Anwohnerbeiträge für Erschließungsanlagen wie Straßen, die schon vor dem 3. Oktober 1990 in Betrieb waren, auffordert. Dafür müsse Bundesrecht in Landesrecht überführt werden, sagte Initiator Philip Zeschmann in der letzten Gemeindevertretersitzung vor Weihnachten, und das sei möglich. "Wir müssen Druck auf das Land machen, dass eine vernünftige Regelung für die Sandstraßen gefunden wird." Einen Ausgleich für die dann wegfallenden Beiträge soll wie schon bei denen für den Straßenausbau nach seinem Vorschlag vom Land kommen. Einen ähnlichen Vorstoß hat nach Zeschmanns Worten die Stadtverordnetenversammlung Finsterwalde unternommen – eingebracht von der CDU.

Bürgermeister warnt vor Kosten

In Schöneiche wurde dieser Beschluss nun gegen die Stimmen von SPD, Grünen und Neuem Forum gefasst. In der Debatte warnte Bürgermeister Ralf Steinbrück vor finanziellen Belastungen der Allgemeinheit. "Wir reden hier über Millionen, die woanders fehlen werden", sagte er. Fritz Viertel (Linke) sprach sich dagegen für den Antrag aus. "Damit könnten für den Konflikt um Sandstraßen mit nicht hergestellten Fahrbahnen lösen."