Stefan Kegel

Berlin (NBR) Für den Kampf gegen Rechtsextremismus baut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die deutschen Sicherheitsbehörden um.

Nach den ersten Gesetzesverschärfungen, etwa im Waffenrecht, sollen die Behörden auch bei der Ermittlungsarbeit besser aufgestellt werden.

Dafür gibt es nun mehrere Ansätze. Zunächst einmal: mehr Personal: Der Bundestag hat dem Bundesinnenministerium im Bereich der Inneren Sicherheit im Haushalt des kommenden Jahres 3150 neue Stellen spendiert. 600 davon werden Bundesverfassungsschutz und Bundeskriminalamt vor allem für den Bereich Rechtsextremismus erhalten. Bei der Vorstellung seiner Pläne sprach Seehofer von einer "hässlichen Blutspur vom NSU bis Halle". Ohne andere Bereiche wie Linksextremismus oder islamistischen Terrorismus zu vernachlässigen, sei der Kampf gegen Rechtsextremismus eine "ganz große Herausforderung für die innere Sicherheit Deutschlands".

Zu viele Einzelfälle

Bereits die Hälfte aller politisch motivierten Körperverletzungen gehe auf das Konto der rund 12 700 gewalttätigen Rechtsextremisten. Nur 48 davon werden als Gefährder geführt. "Es gilt zu überprüfen, welche Personen wir zusätzlich ins Auge fassen müssen", sagte BKA-Präsident Holger Münch. Zum Vergleich: Bei 26 560 Islamisten, also etwas mehr als doppelt so vielen Personen, werden gleich 14-mal so viele Gefährder geführt: 688.

Sein Kollege vom Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, verwies auf eine "gestiegene Dynamik" im rechtsextremen Milieu. Künftig wollen beide Behörden Netzwerke schneller aufdecken und an der Früherkennung arbeiten. Zudem baut das BKA bereits eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität auf. Diese Vorhaben sind laut Münch noch in Vorbereitung oder in Pilotphasen, die bis weit ins nächste Jahr dauern werden.

Beim Verfassungsschutz will man auch den öffentlichen Dienst stärker auf rechtsextreme Umtriebe ins Visier nehmen. Aus seiner Sicht gebe es "zu viele Einzelfälle, so dass man noch mal näher hinschauen muss", erklärte Präsident Haldenwang. Seehofer betonte, bei der Bundespolizei habe es von 2012 bis 2019 bei knapp 49 000 Vollzugsbeamten nur 57 straf- und dienstrechtliche Verfahren wegen Rechtsextremismus oder Rassismus gegeben.

Der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, begrüßte die Pläne als "Ende des Verschiebebahnhofes" bei den Polizeibehörden. Aus der Opposition hingegen kam Skepsis. FDP-Innenexperte Benjamin Strasser bezeichnete die Vorhaben als "kleinen Wurf". Sein Kollege von der Linken, André Hahn, kritisierte, Seehofer schieße weit über das Ziel hinaus.