Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das erste Vonovia-Jahr für Strausberg geht zu Ende. Oder: Das erste Strausberg-Jahr für Vonovia ist vorüber: Am Otto-Langenbach-Ring, in der Heinrich-Dorrenbach- und der Scharnhorststraße sowie in der Parkstraße 24a besitzt der Konzern 420 Wohnungen, und nicht eine steht leer. 240 sind es nahe der Altstadt, 120 in der Vorstadt und 60 in Nord. Zwischen einem und vier Räume haben sie, die meisten sind Zwei- und Dreiraumwohnungen.

Beim Lebendigen Adventskalender Anfang Dezember hat Vonovia sich erstmals als Gastgeber eines Nachbarschaftsfestes präsentiert, und weit über hundert Besucher haben die großzügige Geste zum Erfolg gemacht. "Da­rüber haben wir uns sehr gefreut", sagt die Regionalleiterin für Berlin/Brandenburg, Sandra Holborn, und fügt hinzu: "Ich denke, wir werden in das Strausberger Bündnis für und mit Familien einsteigen, das entspricht unseren Intentionen."

Sanierung vor Neuvermietung

Seit der Übernahme des Wohnungsbestandes zu Beginn dieses Jahres können Sandra Holborn und ihr Kollege Sebastian Krüger schon auf einige Fortschritte verweisen: So ließen sie 28 leer stehende Wohnungen sanieren: Die Elektroanlagen, der Wandanstrich und die Badausstattungen wurden erneuert. In der Masse vermietet Vonovia Zwei- und Dreiraumwohnungen, hat aber in der Parkstraße 24a auch Einraumwohnungen und an den anderen Standorten einige Vierraumwohnungen im Portfolio. "Bei jedem Auszug werden die Wohnungen vor der Neuvermietung je nach Zustand saniert", berichtet Sandra Holborn. Die Kaltmiete betrage nach der Sanierung durchschnittlich acht Euro je Quadratmeter, manchmal aber auch nur 6,50 Euro. "Dabei richten wir uns nach dem 7. Qualifizierten Strausberger Mietspiegel", versichert Sandra Holborn. Dass die Vonovia konstruktiv am Mietspiegel mitarbeite, hatte die amtierende Fachbereichsleiterin Technische Dienste im Rathaus, Kerstin Zimmermann, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Verkehr betont. Am Donnerstag liegt den Stadtverordneten die überarbeitete siebte Ausgabe zum Beschluss vor. Im nächsten Jahr muss Thomas Elsner, der in der Fachgruppe Stadtplanung die Erarbeitung des Mietspiegels in der Hand hält, die Großvermieter und Mieter-Inte­ressenvertreter zur Arbeit am 8. Qualifizierten Mietspiegel zusammenrufen. Die Vonovia-Regionalleiterin sagt die Mitwirkung daran schon einmal zu.

Parkplatz geplant

Einen Wohnberechtigungsschein brauchen Mietinteressenten nicht, so eine Wohnung frei ist. Preislich liegen die Vonovia-Wohnungen "im guten Mittelfeld in Strausberg", schätzt Sandra Holborn ein. Sicher, die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft liege drunter. "Aber wir werden keine Sprünge nach oben machen", verspricht die Regionalleiterin. Derzeit überlegen sie und Sebastian Krüger gemeinsam mit Objektbetreuer Sebastian Lenz, was im nächsten Jahr zu erneuern und wo zu investieren ist. So prüfen sie gerade, ob im Otto-Langenbach-Ring und in der Heinrich-Dorrenbach-Straße die Elektroleitungen eine Generalüberholung brauchen. In der Vorstadt legen sie ihr Augenmerk auf die Parkflächen. Da gibt es einen Schotterplatz zwischen den Blöcken: "Dort passen 30 Stellplätze für unsere Mieter hin, die werden auch gebraucht", sagt Sandra Holborn.

In der Scharnhorststraße wollen sie die Wünsche und Bedürfnisse der Mieter aufnehmen, was Fahrradabstellanlagen und auch Unterstellmöglichkeiten für Rollatoren angeht. In den Mietersprechstunden können sie ihre Vorstellungen einbringen oder Sebastian Lenz ansprechen, wenn er in den Quartieren unterwegs ist. Er achtet auch auf die Sauberkeit an den Häusern: "Graffiti werden umgehend entfernt, da­ran soll sich gar keiner erst gewöhnen müssen", sagt er. Auch auf Spiel- und Müllplätze habe er stets ein Auge.

"Wir beobachten jetzt zum Jahresende auch die Entwicklung der Betriebskosten", berichtet Sandra Holborn. So sind bedarfsgerechte Leerungen der Müll- und Papiercontainer ebenso Thema wie die Heizkosten. "Wenn wir da etwas im Interesse der Mieter optimieren können, wollen wir das tun."