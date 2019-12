Kontrolle vor Ort: Mark Büttner (l.) und Matthias Richert von der Kreisverwaltung am Montag in Waldfrieden © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Jan Bernatzki, der Ortsvorsteher von Waldfrieden, war erbost. Nicht nur, dass er erst im Sommer durch eine Nebenbemerkung erfuhr, dass der Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow an der Erweiterung eines sogenannten Notauslassbeckens zwischen Waldfrieden und Schönow arbeitet, erzürnte ihn. Vielmehr konnte er nicht verstehen, dass die Sohle dieses Beckens, in das im Havariefall ungeklärtes Abwasser fließen soll, nicht abgedichtet wird. Vor gut zwei Jahrzehnten hatten sich in Waldfrieden schon einmal Fäkalien in die Landschaft ergossen und den Waldboden verseucht. Die Folgen sind bis heute sichtbar. Von den Bäumen, die die Forst vor drei Jahren in diesem Gebiet neu anpflanzte, überlebten nur wenige. Die Befürchtungen, dass sich ein solcher Vorfall wiederholen könnte, sind groß. In der vergangenen Woche erhielten sie neue Nahrung. Der WAV Panke/Finow hatte angekündigt, Teile der alten Druckleitung durch neue zu ersetzen. Dazu musste das Abwasser abgesaugt werden. Acht Spülfahrzeuge waren im Einsatz. Fünf davon brachten ihre Fracht ins Klärwerk nach Schönerlinde, drei leiteten das ungeklärte Abwasser in das Notablassbecken in Waldfrieden ein.

Jan Bernatzki war außer sich: "Es stinkt zum Himmel im wahrsten Sinne des Wortes, weil seit zwei Tagen Fäkalienbrühe in ein unfertiges Sammelbecken im Waldgebiet des Bernauer Ortsteils Waldfrieden im Naturpark Barnim läuft", schrieb er am Freitagmorgen an das Bodenschutzamt des Landkreises. "Es stinkt aber auch zum Himmel, weil das Becken als Notauslassbecken deklariert ist und es nun benutzt wird, obwohl es weder eine Havarie noch ein Starkregenereignis gibt", stellte er fest. Für ihn gab es weitere Ungereimtheiten: Das Becken sei nicht fertig gestellt. Das zusätzliche, nicht abgedichtete Überlaufbecken sei kurzerhand durch eine nachträgliche Rohrverbindung mit dem Hauptbecken mitgenutzt worden, was dessen eigentliche Funktion ad absurdum führe, listete er unter anderem auf. "Die Fäkalienbrühe kann so ungehindert in den Boden versickern und nicht nur diesen, sondern auch angrenzende Waldgebiete schädigen", schlussfolgerte der Ortsvorsteher. "Deshalb bitte ich darum, dass das Bodenschutzamt unverzüglich die Einleitung weiterer Fäkalien oder Abwässer in das Notauslassbecken untersagt, um Umweltschädigungen zu verhindern. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das aktuelle Vorgehen des WAV Panke/Finow und seines Geschäftsbesorgers angezeigt, geschweige denn genehmigt worden ist."

Am Montagnachmittag rückten Mark Büttner, kommissarischer Leiter des Bodenschutzamtes, und Matthias Richert, Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde, in Waldfrieden an, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Lachen des vier Tage zuvor in das Becken eingelassenen ungeklärten Abwassers waren noch deutlich sichtbar – und zu riechen. Auf der Baustelle waren immer noch Bagger im Einsatz, die um die auf rund 13 000 Kubikmeter Fassungsvermögen erweiterten beiden Becken Dämme aufschütteten.

Bodenproben sind genommen

Mark Büttner und Matthias Riechert hatten noch am Wochenende die Akten im Landratsamt studiert. Es liege eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser vor, erklärte der Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde. "Bei jeder Einleitung muss die Wasserbehörde informiert werden." Und sein Kollege vom Bodenschutzamt beteuert: "Es ist alles in Ordnung." Für die Belastung des Bodens seien die Grenzwerte angesetzt worden, die für Spielplätze gelten. Es gebe ein ständiges Monotoring. Durch den Vorarbeiter auf der Baustelle wird den beiden Männern bestätigt, dass auch nach der Abwassereinleitung in der vergangenen Woche Bodenproben genommen wurden.

Amtsleiter Büttner versichert: "Dieses Becken ist nicht gebaut worden, um hier gezielt Gülle versickern zu lassen". Es klinkt wie ein Versprechen, als er sagt: "Perspektivisch wird hier nichts eingeleitet."

Immerhin steht eines fest: Die Kreisverwaltung wird Ortsvorsteher Jan Bernatzki Akteneinsicht zu dem gesamten Vorgang gewähren. "Wir wollen, dass unsere Entscheidungen transparent sind", sagt Mark Büttner. WAV-Verbandsvorsteher Daniel Nicodem hatte zuvor Bernatzki die Akteneinsicht verweigert. Begründung: "Es besteht kein Anspruch".