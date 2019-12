Katja Gehring

Frankfurt (Oder) "Maries Traum" hieß der an die Nussknackersuite angelehnte Konzertabend, mit der Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 der Grundschule Erich Kästner vor wenigen Tagen die Weihnachtszeit einläuteten. Die Vorbereitungen dafür unter der Leitung vom Musiklehrerin Henriette Büttner liefen fast ein Jahr. Intensiv geprobt wurde dann vor allem nach den Herbstferien.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Geschichte: Marie – genervt von den vielen unnützen Geschenken aus der Verwandtschaft – schläft beim Auspacken ein. Sie träumt vom Nussknacker, der aussieht wie der neu zugezogene Nachbarsjunge. Zusammen öffnen sie die Päckchen noch einmal. Zum Vorschein kamen dabei viele schöne, künstlerische Darbietungen, die den Eltern und Großeltern im Publikum so manche Träne in die Augen treten ließen. Spätestens als das gemeinsame Abschlusslied gesungen und allen ein Stein vom Herzen fiel, ernteten alle Beteiligten aus den Zuschauerreihen einen tosenden Applaus und anerkennende Bravo-Rufe für eine gelungene Vorstellung. Der Erlös aus Eintrittskartenverkauf und einer Spendensammlung geht an den Förderverein der Schule.

Für alle Beteiligten war der diesjährige Konzertabend ein großartiger Erfolg, Henriette Büttner erklärt, warum: "Uns ist es immer ganz besonders wichtig, dass wir Lehrer uns beim gemeinsamen Musizieren auf einer Ebene mit den Schülerinnen und Schülern treffen."