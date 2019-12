René Wernitz

Rathenow (MOZ) Hinten die Null, vorn drei Tore: Der FSV Optik Rathenow hat sich zum Abschluss des Fußballjahrs selbst beschert. Favorit SV Lichtenberg 47 bekam sozusagen nur die Rute.

Durch den 3:0-Erfolg am Samstag am heimischen Vogelgesang kletterten die Havelländer (nun 18 Punkte) in der Regionalliga-Tabelle auf Platz 15. Dahinter bilden drei Vereine die Kellergruppe. Doch es verbietet sich, davon zu sprechen, dass der FSV Optik auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert. Denn sogar von Rang 15 aus könnte es am Ende der Saison 2019/2020 eine Etage tiefer gehen.

Verantwortlich dafür ist die Abstiegsregel des zuständigen Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV). Demnach richtet sich die Zahl der Absteiger zum einen danach, ob ein Vertreter der Regionalliga Nordost in die 3. Liga aufsteigt oder nicht. Zum anderen beeinflusst sie Zahl der Drittligaabsteiger, wie viele Vereine sich letztlich aus der Regional- in die Oberliga verabschieden müssen.

Zu Weihnachtsfest und Jahreswechsel 2019 mag der Optik-Fan dem aktuellen Spitzenreiter alles Gute auf dem Weg nach weiter oben wünschen. Empfänger wäre der FC Energie Cottbus. Eine Liga darüber sollten alle, deren Fußballherz für Optik Rathenow schlägt, die Daumen für den Chemnitzer FC und den FC Carl Zeiss Jena drücken. Das sind die momentan gefährdeten Vereine, die beim Abstieg in die hiesige Regionalliga Nordost herunter müssten.

Für Schlusslicht Jena sieht es gar nicht gut aus, Chemnitz rangiert drei Plätze davor. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist am kommenden vierten Adventswochenende. Im allerschlimmsten Fall kommen nach Saisonende beide herunter, und der FC Energie bleibt, wo er ist. Dann steigen alle Regionalligisten ab Rang 15 in die Oberliga ab.

Der FSV Optik Rathenow hatte im Vorjahr wohl von einem Weihnachtswunder profitiert. Da lag der Verein mit nur neun Punkten am Tabellenende. Er schaffte es noch einen Rang höher. Letztlich gab es zwei Absteiger, Rathenow hätte also runter gemusst. Doch der Verein unmittelbar davor in der Tabelle hatte sich überraschend aus der Liga abgemeldet.