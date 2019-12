Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Geschäftsessen im Restaurant Rose und in der "Sonne" in Eisenhüttenstadt, in Restaurants in Wildau und Frankfurt, im Gut Klostermühle in Alt Madlitz und sogar im Luxus-Kaufhaus KaDeWe in Berlin: Die ehemalige Geschäftsführerin der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi) scheint in den Jahren 2007 bis 2010 oft und an allen möglichen Orten Essen gegangen zu sein und ließ sich das von der Gewi zurückerstatten. Doch zu Recht?

Um diesen und noch andere Vorwürfe geht es momentan am Landgericht in Frankfurt (Oder). Dort muss sich die ehemalige Geschäftsführerin seit 6. Dezember verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gewerbsmäßige Untreue in 328 Fällen vor, unter anderem, dass Privatessen als Geschäftsessen abgerechnet worden sind. Da die Angeklagte zu den Vorwürfen keine Stellung nimmt, müssen eine Vielzahl von Zeugen vernommen werden.

Am Dienstag verringerte sich die Zeugenliste deutlich. Lars-Peter Reimers, Eisenhüttenstädter Rechtsanwalt der Angeklagten, gab bekannt, dass man zustimme, auf die Vernehmung von sieben Zeugen – damalige Stadtverordnete, die 2010 im Aufsichtsrat der Gewi saßen – verzichten zu wollen. In allen sieben Fällen ging es um Geschäftsessen oder eben auch nicht. Was Reimers etwas verdruckst ausdrückte, übersetzte der Vorsitzende Richter Dirk Krekeler so: Ob der Schluss richtig sei, dass die Essen mit anderen Personen stattgefunden haben? Reimers bejahte das und schob hinterher, man werde die Namen nennen – samt einer vernünftigen Erklärung. Auch drei andere Zeugen wurden nicht geladen.

Mehrfachprüfung abgelehnt

Dass vermeintliche Geschäftsessen mit falschen Namen abgerechnet wurden, von denen die Betroffenen nichts wussten, bestätigte sich bei der Vernehmung der ehemaligen Prokuristin. Sie soll an Geschäftsessen in Restaurants teilgenommen haben, in denen sie, wie sie am Dienstag im Gericht bestätigte, nie war. Getuschelt wurde bei der Gewi wohl schon länger, darüber zum Beispiel, dass die Geschäftsführerin zu Beginn des Schuljahres selber Büromaterial auf Kosten des Unternehmens eingekauft habe, unter anderem Schulhefte. Auch die Unmenge von Tankbelegen blieb nicht unbemerkt. Der Vorschlag der Leiterin der Buchhaltung, die Tankbelege Kennzeichen von Autos zuzuordnen, wie es in einem Tochterunternehmen üblich war, lehnte die Geschäftsführerin barsch ab, wie die Mitarbeiterin am Dienstag sagte. Nachfragen zu anderen Belegen wurden abgebügelt. "Mehrfachprüfungen wurden untersagt. Sie hat mir einen Kontrollzwang unterstellt", sagte die Leiterin.

Das Verfahren kam, auch das kam am Dienstag zur Sprache, Ende 2010 ins Rollen, als der Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat einen dicken Ordner mit Belegen überreicht wurde. Gemeinsam mit der damaligen Gewi-Aufsichtsratsvorsitzenden, Bürgermeisterin Dagmar Püschel, sei man die Unterlagen durchgegangen. "Wir waren sehr erschüttert. Ich kann es bis heute nicht glauben", sagte die Zeugin. Dagmar Püschel stellte schließlich Anzeige, Anfang Februar 2011 kam es zu Ermittlungen und Hausdurchsuchungen.

Wenn sich die Ex-Geschäftsführerin selbst bedient hat, dann wurde es ihr leicht gemacht. Es gab eine Barkasse. Die Richtigkeit der Belege zeichnete sie selber ab, es gab keine Prüfung durch einen Zweiten. Die Ex-Chefin und ihr Verteidiger wittern derweil hinter den Vorwürfen eine große Intrige. Sie habe eine große Umstrukturierung geplant, wollte alle leitenden Mitarbeiter entlassen. Dieser Plan sei durchgesickert bei den Mitarbeiterin. Deshalb habe man die Geschäftsführerin loswerden wollen. Allein: Drei Mitarbeiter, die am Dienstag verhört wurden, hatten von solchen Plänen noch nie was gehört.