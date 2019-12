Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Seine große Sorge ist Stanislaw Mysliewiec auch am Telefon anzumerken.

"Die Lage für unsere Landwirte wird immer schwieriger. Denn das Gebiet, in dem Wildschweine gefunden werden, die an der Afrikanischen Schweinepest verendet sind, dehnt sich von Tag zu Tag weiter aus", schildert der Chef des Bauernverbandes in der an Brandenburg grenzenden polnischen Region Lebuser Land.

Mittlerweile lägen mehrere Schweinemastbetriebe in der nach den EU-Richtlinien festgelegten Schuttzone. "Von denen will inzwischen kaum noch ein Abnehmer Tiere kaufen. Die Verluste werden immer größer", beschreibt der Pole.

Doch er sieht auch die Gefahr für Deutschland. "Am Montag hat man ein infiziertes Wildschwein in einem Wald bei Krosno Odrzanskie gefunden. Das ist nur 30 Kilometer von Guben und Neuzelle entfernt."

Die Dynamik, mit der sich die Seuche ausbreitet, erkennt man auch daran, dass der erste Fundort Mitte November noch in der Nähe der Stadt Nowa Sól (Neusalz) erfolgte, die auch an der Oder liegt. Doch Nowa Sól ist mehr als 60 Kilometer von Krosno entfernt. Mit ähnlicher Geschwindigkeit, hat sich die Seuche auch in die Wojewodschaften Niederschlesien und Großpolen nach Süden und Westen ausgeweitet.

Die Information, dass sich Brandenburg jetzt mit der Aufstellung von Wildzäunen an Oder und Neiße vor Wildschweinen schützen will, kommentiert Mysliewiec mit den Worten: "Das ist rausgeworfenes Geld. Schickt lieber all eure Jäger zu uns, damit sie uns helfen, die Wildschweine zu erlegen. Das wäre eine bessere Maßnahme." Außerdem hält er die Wahrscheinlichkeit, dass die Tierkrankheit durch Menschen übertragen wird – "die den Erreger in Schmutz an den Schuhen oder über Lebensmittel verbreiten" – für wahrscheinlicher. Wie sonst konnte der Virus vor einem Monat plötzlich ganz im Westen Polens auftreten, nachdem er zuvor nur in den Wäldern 300 Kilometer weiter östlich festgestellt worden war?

Was Mysliewiec gleich gar nicht versteht, ist die Tatsache, dass Wildbrücken über Straßen und Autobahnen bisher nicht geschlossen wurden. "Die wurden mit EU-Mitteln gebaut, aber für sie gibt es keine Vorschriften für solche Notfälle", sagt der Landwirt.

Der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, kann die Schilderung seines polnischen Kollegen absolut nachempfinden. "Falls die Afrikanische Schweinepest auch bei uns auftritt, hätte das schlimme Einbußen für die Erzeuger von Schweinefleisch zur Folge. Denn die hätten Probleme, die Schweine zu verkaufen."

Kein Termin bei der Ministerin

Zwar ist Wendorff bezüglich der von Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher verkündeten Aufstellung von Wildzäunen an Oder und Neiße nicht so skeptisch. "Das kann durchaus eine Maßnahme sein, mit der wir uns vor infizierten Wildschweinen schützen können", sagt der Landwirt.

Allerdings bedürfte es aus seiner Sicht noch sehr viel mehr Aufklärung über die Gefahren der Schweinepest und weiterer Maßnahmen. Verbraucher sollten beispielsweise davor gewarnt werden, frisches Fleisch oder Wurst aus dem betroffenen Gebiet in Polen einzuführen. Dafür könnte es etwa eine spezielle Seite im Internet geben. "Und es genügt auch nicht, die Jäger dazu aufzufordern, mehr Wildschweine abzuschießen. Man müsste ihnen auch mehr finanzielle Unterstützung dafür geben."

Um all diese Dinge mit der Verbraucherschutzministerin zu bereden, habe er schon vergangene Woche schriftlich um einen Termin mit ihr gebeten. "Doch bis heute habe ich noch keine Antwort", sagt der Landwirt. Unverständlich sei in Brandenburg auch, weshalb der Veterinärdienst in den Bereich des Verbraucherschutzministeriums und nicht zum Landwirtschaftsministerium gehört. "Aber dagegen haben wir uns schon vor der Schweinepest vergeblich eingesetzt."