Matthias Henke

Gransee In Sachen Klimaschutzprojekte mahnte Gransees Amtsdirektor Frank Stege jüngst zu einem Handeln mit Augenmaß.

"Wir werden nicht auf den Zug aufspringen, weil es gerade alle tun. Aktionismus, dass wir zum Beispiel den Klimanotstand ausrufen, wird es mit uns nicht geben", sagte der Verwaltungschef auf die Frage der Großwoltersdorfer Gemeindevertreterin Ines Alkewitz (Bündnis 90/Grüne), die sich in der Einwohnerfragestunde des Amtsausschusses aus dem Publikum zu Wort gemeldet hatte. Wie es aussehe mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Mittelzentrum, welches vor zehn Jahren in Auftrag gegeben worden war, und wann mit einer Fortschreibung zu rechnen sei, wollte sie wissen.

Man habe mit dem Wohnungsunternehmen Gewo zusammen beispielsweise eine Wärmeversorgungsgesellschaft gegründet, habe Vorbereitungen für die wärmetechnische Erschließung des Kitaneubaus an der Straße des Friedens getroffen. Außerdem spiele das Thema Umwelt eine Rolle etwa in den Schulen, speziell in der "Naturpark-Schule" Menz. "Wir sind gerne bereit, mal im Amtsausschuss ausführlich einen Überblick darüber zu geben, aber fünf Ladesäulen aufstellen, um das grüne Gewissen zu beruhigen, werden wir nicht", so Stege. Das bedeute mitnichten, dass man sich dem Thema E-Mobilität verschließe, betonte er. "Wir beobachten den Markt sehr genau und sind darauf vorbereitet."