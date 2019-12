Cornelia Link-Adam

Görlsdorf (MOZ) Windräder vor der Haustür – das bewegt die Menschen. So kamen jüngst zur Sitzung der Gemeindevertreter von Vierlinden ein Dutzend Besucher ins Gemeindehaus von Görlsdorf. Erst im November hatten die Abgeordneten ihre Beschlüsse zum Vorentwurf der B-Pläne bezüglich der neuen Windeignungsgebiete 30 "Hufen" und 39 "Friedersdorf-West" aufgrund fehlender Informationen verschoben.

Dass nicht alle Gemeindevertreter, besonders die neuen, über die Pläne Bescheid wissen, konnte Seelow-Lands Amtsdirektorin Roswitha Thiede nachvollziehen. Dass Vierlinden zwei neue Gebiete erhalten wird, sei lange bekannt. Das 39-er Areal betreffe Dolgelin, Friedersdorf und Diedersdorf und strahle bis Lindendorf rein – dort sollen 15 Mühlen entstehen. Das Gebiet 30 "Hufen" betreffe Worin und auch Seelow, grenze an den bestehenden Windpark an und soll zehn neue Windräder beinhalten. Schon 2016 hatte Vierlinden beschlossen, auf Gemeindekosten auf beide Gebiete B-Pläne zu legen, um auf das baurechtliche Geschehen Einfluss nehmen zu können. "Es geht nicht mehr darum, ob sondern wie gebaut wird", so Roswitha Thiede.

Die Vorteile der B-Pläne stellte Wolfgang Rump vor. Den Leiter der Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, zu der die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie die Stadt Frankfurt gehören, war zur Sitzung ebenso eingeladen wie Ralf Zarnack vom beauftragten Stralsunder Planungsbüro UmweltPlan. Beide erläuterten detailliert, dass über die Regionalplanung die Windeignungsgebiete festgelegt wurden, man damit den Vorgaben von Bund und Land nachkomme. Dafür greife der Sachliche Teilregionalplan "Windenergienutzung". Der habe 98 Prozent der Flächen für Windräder ausgeschlossen, zentriere Windräder auf bestimmte Flächen. "In der Region sind es 1,6 Prozent, ein erheblicher Teil liegt in Seelow-­Land", so Rump. Das Landesumweltamt genehmige die Windräder. Werde die Gemeinde nicht aktiv, erteile die Behörde das gemeindliche Einverständnis aus der Ferne. Rump bat um das Festhalten am Erstellen von B-Plänen und Flächennutzungsplänen. Nur so wahre die Gemeinde die Chance auf Festlegungen wie Standorte, Höhe sowie Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen. Alternativ fließe das Geld in den Naturschutzfonds Brandenburg, werde in der Uckermark oder Prignitz verwandt. "Also nutzen Sie die Chance in den Dörfern aufzuräumen."

220 Meter hohe Anlagen

Auf Nachfrage von Bewohnern, wie man die Höhe der Windräder festlegen kann, empfahl Rump, mit den Windradbauern in der Region zu sprechen. Vertreter der beiden Investorenfirmen für die Gebiete 30 und 39 saßen im Saal und signalisierten Willen auf Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Bei 1000 Meter Abstand zu Wohnhäusern geht Rump von derzeit 220 Meter hohen Windrädern aus. Wie in Booßen könnten die hohen Mühlen auch in zweiter Reihe stehen. Bis zu 120 000 Euro zahlen Investoren als Ausgleich pro Anlage, so Rump. Dazu gebe es pro Jahr 10 000 Euro pro Mühle für Projekte der Gemeinde. Als Ausgleich könnten Stallruinen abgerissen, Baum-Alleen gepflanzt oder Dorfteiche saniert werden.

In der anderthalbstündigen Diskussion waren viele Sorgen von Abgeordneten und Bürgern über zu hohe Mühlen zu hören. Klar wurde, man kann sie nicht verhindern. Über die Vorentwürfe der B-Pläne wird der Gemeinderat nun Ende Januar abstimmen. Danach liegen sie im Amt aus, können Bürger sich dazu äußern. Weitere Beschlüsse werden bis zur Satzungsreife folgen.