Bernd Woite

Angermünde Neben dem Wettkampf- und Trainingsbetrieb in den Kreisen Uckermark und Barnim und im Land Brandenburg kommt auch das gesellige Miteinander bei der Abteilung Tischtennis des ESV Angermünde nicht zu kurz. So trafen sich sowohl Kinder, Eltern und Betreuer der Nachwuchsabteilung als auch die erwachsenen Mitglieder zu ihrem traditionellen Weihnachtsturnier in der Sporthalle der Angermünder Gustav-Bruhn-Schule. Mit Musik, Gebäck und dem einen oder anderen "sinnlichen" Getränk im Becher ließ man das nun fast abgelaufene Jahr Revue passieren. Ganz nebenbei wurde aber auch der Schläger geschwungen.

Günter Sixtus, Nachwuchsleiter Tischtennis des ESV, und seine Helfer bildeten aus den mit Schokoladenweihnachtsmännern belohnten Kindern jeweils Teams mit drei Spielern unterschiedlicher Spielstärke. So kann erreicht werden, dass möglichst gleichstarke Spieler aufeinander-treffen. Nach spannenden Wettkämpfen mit einigen unerwarteten Resultaten setzte sich schließlich das Team mit Paul Patzke, Chris Radebach und Konstantin Lichtwald durch. Platz 2 belegte die Mannschaft mit Nils Hidasi, Friedrich Müller, Tim Arndt und Finn Meyerdierks, die Eric Arndt, Jannis Weber und Marleen Siewert auf den dritten Platz verwiesen.

Im Mittelpunkt stand aber der Spaß am Tischtennis – und dafür sorgte neben einem Minitisch auch ein aus vier Tischen zusammengebauter großer Tisch.

Abteilungsleiter Klaus Sorgalla hatte sich nach Rücksprache mit den Mannschaftsführern dafür entschieden, die 22 Teilnehmer des Erwachsenenturniers in elf Doppelpaarungen gegeneinander spielen zu lassen. Um ein ausgeglichenes Feld zu erreichen, wurden die nach Ranglisten-Punkten besten und schwächsten Spieler verpaart. Am Ende konnten sich die auch in der Barnimliga zusammen spielenden Marco Berndt/Sirko Krause mit 9:1 Siegen vor Tony Stolzenburg/Klaus Sorgalla (8:2) durchsetzen. Für die Plätze 3 bis 5 musste bei jeweils 7:3 Siegen das Satzverhältnis ermittelt werden – hier hatten Roland Holzäpfel/Paul Patzke vor Andreas Sawinsky/Fred Grigalewski und René Fiebelkorn/Thomas Lehmann die Nase vorne.

Das Turnier, das von den Organisatoren um Abteilungsleiter Klaus Sorgalla und Nachwuchschef Günter Sixtus perfekt organisiert worden war, endete am Abend mit einem geselligen Beisammensein.

Jetzt haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die für den ESV Angermünde im Punktspielbetrieb stehen, erst einmal bis zum 11. Januar Pause. Die ungeschlagenen Landesklasse-Männer müssen dann zum Fünften nach Bötzow reisen.