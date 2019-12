Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Für viele Fahrgäste wird sich trotz der Fahrpreiserhöhungen zum 1. Januar 2020 keine Verschlechterung ergeben." Auf solch einen Satz muss man erst einmal kommen: Fast alles wird teurer, aber viele merken es nicht. Auf diese Idee ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) gekommen. Und ich darf das mal so deutlich sagen: Als passionierter Nutzer der Öffis in Berlin und Oberhavel bin ich richtig sauer auf den VBB und dessen Mitglieder, darunter das Land Brandenburg.

Da werden die Politiker nicht müde, den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV zu preisen, ja fast zu fordern. Und dann werden mal so still und heimlich die Preise erhöht. Erste Gerüchte, dass die Verkehrsmittel teurer werden, gab es schon im Sommer. Offiziell war damals aber nichts zu erfahren. Kein Wunder: In Brandenburg standen Landtagswahlen an. Die gewinnt man selten mit der Verkündung von Preiserhöhungen. Dann war lange Zeit Ruhe. Ich hatte schon Hoffnung geschöpft. Doch mit dem Fahrplanwechsel kam die böse Überraschung. Zwischen all den verkündeten Wohltaten, wie dem neuen, in Oranienburg haltenden IC, versteckte sich ein Satz mit dem Hinweis auf die höheren Preise. Ich habe mir diese Tabelle dann mal genauer angeschaut. Der Preisvergleich hat Erstaunliches und für die Mark wenig Schmeichelhaftes ergeben. Denn die Brandenburger haben deutlich höhere Preissteigerungen zu verkraften als die Berliner.

Brandenburger zahlen mehr

Einige Beispiele: Während sich das AB-Einzelticket in Berlin nur um zehn Cent auf 2,90 verteuert, müssen die Brandenburger für das ABC-Ticket künftig 3,60 Euro und damit 20 Cent mehr bezahlen. Das Berliner Tagesticket wird 1,60 Euro teurer, der für die Brandenburger nötige Tagesfahrschein steigt um 1,90 Euro. Während das ABC-Monatsticket um 3,50 Euro zulegt, bleibt das für die Berliner wichtige AB-Ticket im Preis stabil. Ein letztes Beispiel: Wer sein Jahresticket monatlich abbuchen lässt, durchbricht eine Schallgrenze. Erstmals werden dafür mehr als tausend Euro verlangt.

Sie merken schon beim Lesen, dass mir der flotte Stil, der in dieser Kolumne üblich ist, diesmal nicht so recht gelingen will. Es ärgert einfach, wenn das Wort von der Verkehrswende in aller Politiker Munde ist, aber keine Taten folgen. Stattdessen wird eher eine Kehrtwende eingeleitet. Stellen Sie sich einfach mal vor, dass in einem Jahr die nächste Preiserhöhung ins Haus steht. Gleichzeitig soll dann die Pendlerpauschale für jene mit langen Wegen zur Arbeit von 30 auf 35 Cent pro Kilometer steigen. Ist es da noch einem Brandenburger oder Berliner, der zum Job ins andere Bundesland fahren muss, zu verdenken, wenn er wieder aufs Auto umsteigt oder gleich darin sitzen bleibt?

Die brandenburgische Zustimmung zu den neuen Preisen hat noch die alte rot-rote Landesregierung verzapft. Da bleibt nur die vage Hoffnung, dass das politisch bunte Bündnis aus SPD, CDU und Grünen diesen Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholt. Ich würde mich freuen, zum nächsten Weihnachtsfest unterm Tannenbaum einen Brief des VBB vorzufinden, in dem es heißt: "Wir senken die Preise für Bahnen und Busse!

