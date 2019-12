Jörg Richter

Eisenhüttenstadt Am letzten Kampftag müssen die Ringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt in der Regionalliga Mitteldeutschland im Brandenburg-Derby beim 1. Luckenwalder SC antreten. Beginn ist am Sonnabend um 19.30 Uhr. Zwar kämpfte sich die Mannschaft von der Oder zuletzt mit einem souveränen 20:5-Heimsieg über den RSK Gelenau zurück in die Medaillenränge, doch sicher ist Rang 3 noch nicht.

Auch wenn der Staffelsieger mit Germania Markneukirchen bereits feststeht, geht es noch um die Platzierungen hinter den Vogtländern. Der brisanteste Fall wäre, wenn die WKG Pausa/Plauen in Thalheim gewinnt und die KG in Luckenwalde Unentschieden kämpft– denn dann wären alle drei Mannschaften punktgleich. "Dann entscheidet eine sogenannte Kreuztabelle, bei der die punktbeste Mannschaft gewinnt", erklärt Ligenleiter Henning Tröger.

"Wir hatten uns mit dem Saisonziel sehr zurück gehalten. Aber ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft jetzt schon alle Ziele erreicht hat und unseren vielen neu dazu gewonnenen Fans großartige und spannende Kämpfe geliefert hat", wäre für KG-Trainer Marc Wentzke die Medaille am Ende das I-Tüpfelchen für ein hartes Stück Arbeit.