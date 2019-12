Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Es ist der letzten Auftritt des Jahres eines Boxers aus dem Team von Hartmut Klappert: Denny Heidrich bestreitet am Sonnabend in der Hansestadt einen Aufbaukampf im Cruisergewicht über sechs Runden gegen den 19-jährigen Bojan Cestic aus Bosnien-Herzegowina. Das Duell findet im Rahmen der von Promoter Alexander Petkovic organisierten Veranstaltung des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) statt. Neben Trainer Hartmut wird auch Teamkollege und Sohn Nick Klappert in der Ring-Ecke sekundieren.

"Wir wollen uns einen erfolgreichen Jahresabschluss verschaffen. Denny hat nach seinem Gewinn der Internationalen Deutschen Meisterschaft Ende Oktober nur zwei Wochen frei gehabt. Dann haben wir uns gleich intensiv auf diesen Kampf vorbereitet", erklärt Hartmut Klappert. "Er ist fit und fühlt sich sehr wohl."

Nick Klappert wohl am 4. April

Seinen Titel soll der 32 Jahre alte Oranienburger Heidrich, der in sieben Profikämpfen sechs Siege und eine Niederlage zu Buche stehen hat, dann im nächsten Jahr verteidigen. "Termin und Gegner stehen aber noch nicht fest", sagt der Trainer. Dagegen weiß er wohl schon, dass Sohn Nick den am 9. November erkämpften Continental-Titel im Superweltergewicht der International Boxing Organization (IBO) im Rahmen einer Veranstaltung der Universum Promotion verteidigen soll. Der 37-Jährige hatte in Hamburg bei seinem 28. Sieg im 31. Profikampf knapp nach Punkten gegen Titelverteidiger Antonio Hoffmann (Worms) gewonnen.

Und das mit einer schmerzhaften Rippenprellung, von der nur sein Teamkollege sowie Vater Hartmut wussten. "Ich hatte danach noch einige Probleme und musste im Training kürzer treten. Jetzt geht es aber schon wieder besser", erklärt Nick Klappert. "Nach Dennys Kampf am Sonnabend gibt es über Weihnachten und den Jahreswechsel eine kurze Pause, dann startet die Vorbereitung auf meine Titelverteidigung."